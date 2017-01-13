70 лет назад карпинский угледобывающий трест получил имя министра

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Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков
- Опубликовано в №5 от 13.01.2017
В 1947 году карпинский трест «Богословскуголь» был переименован в государственный союзный трест «Вахрушевуголь».
Уроженец Тулы Василий Вахрушев был первым министром (наркомом) угольной промышленности СССР. Он занимал этот пост с октября 1939 года и до самой своей смерти. В годы Великой Отечественной войны Вахрушев проделал огромную работу по эвакуации горнодобывающего оборудования с запада на восток, а также созданию новых районов добычи угля.
8 января 1947 года у Вахрушева прямо в рабочем кабинете случился инфаркт. Через пять дней министр скончался. Ему было всего 44 года… В тот же день постановлением Совета Министров СССР трест «Богословскуголь» получил имя Вахрушева.
В Карпинске Василий Вахрушев никогда не был, но на развитие городского угледобывающего треста, конечно, оказал огромное влияние. Именно в 40-е годы ХХ века «Богословскуголь» стал предприятием союзного значения.
Кстати
Сейчас треста «Вахрушевуголь» не существует: он был ликвидирован 1 декабря 2003 года, так как не выдержал конкуренции на рынке — добываемый им уголь стоил в четыре с лишним раза дороже, чем у конкурентов, и к тому же имел более низкое качество. На базе предприятия было образовано ЗАО «Волчанскуголь», занимающееся открытой разработкой Волчанского разреза.