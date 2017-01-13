70 лет назад карпинский угледобывающий трест получил имя министра

В 1948 году в Карпинске был установлен памятник-бюст Василию Вахрушеву. Создал монумент знаменитый скульптор Николай Томский. Фото: wikimedia.org

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Опубликовано в №5 от 13.01.2017

В 1947 году карпинский трест «Богословскуголь» был переименован в государственный союзный трест «Вахрушевуголь».

Уроженец Тулы Василий Вахрушев был первым министром (наркомом) угольной промышленности СССР. Он занимал этот пост с октября 1939 года и до самой своей смерти. В годы Великой Отечественной войны Вахрушев проделал огромную работу по эвакуации горнодобывающего оборудования с запада на восток, а также созданию новых районов добычи угля.

8 января 1947 года у Вахрушева прямо в рабочем кабинете случился инфаркт. Через пять дней министр скончался. Ему было всего 44 года… В тот же день постановлением Совета Министров СССР трест «Богословскуголь» получил имя Вахрушева.

В Карпинске Василий Вахрушев никогда не был, но на развитие городского угледобывающего треста, конечно, оказал огромное влияние. Именно в 40-е годы ХХ века «Богословскуголь» стал предприятием союзного значения.