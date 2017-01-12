Минздрав предупреждает: не курите нигде и никогда

По данным регионального министерства здравоохранения, в Свердловской области курят 62 процента мужчин и 13 процентов женщин. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала разработанная Минздравом России антитабачная концепция на 2017–2022 годы. Она ещё не принята, лишь разослана для ознакомления в профильные ведомства РФ, но уже стала поводом для дискуссии. Даже в государствах с самым жёстким антитабачным законодательством нет таких радикальных мер по борьбе с курением, которые предложены в этой концепции.

Новаторские меры

Концепция нацелена на дальнейшее ужесточение правил продажи табачных изделий и норм контроля за курильщиками. В частности, предлагается лечить зависимость от табака по полисам обязательного медицинского страхования и включить используемые при этом лекарства в список жизненно необходимых. Разрешить работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня для курильщиков на столько, сколько они тратят времени на перекуры. Полностью запретить продажу табачных изделий людям, родившимся в 2015 году и позже даже тогда, когда они достигнут совершеннолетия. Разработчики предложили приравнять электронные сигареты к обычным, повысить акцизы, ввести экологический налог на сигареты. Кроме того — расширить перечень мест, где нельзя курить, включив туда остановки общественного транспорта, подземные и пешеходные переходы, коммунальные квартиры. И вообще, запретить курение в присутствии лиц, возражающих против табачного дыма…

Не зря говорят, в России долго запрягают, но быстро едут. Масштабная антитабачная кампания в мире началась в 2003 году, когда была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. К ней сразу присоединились Ирландия, Норвегия и Италия, затем ряд других стран Европы. Россия подписала договор лишь в 2008 году. Следом были приняты Концепция противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так был наложен запрет на курение в образовательных и спортивных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах и многих других местах. Продавать сигареты разрешили только в магазинах и павильонах, запретив их открытую выкладку.

Эти меры дали результат. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в одном из своих выступлений отметила: с 2008 по 2013 год число курящих в России снизилось на 16 процентов, а за период с 2008 года по 2015 год — на 25 процентов.

Строгость законов компенсируется…

Очередной комплекс мер призван ещё на четверть сократить потребление табака к 2025 году.

— Если будем соблюдать уже принятые законодательные ограничения, то у людей, родившихся после 2015 года, просто потребности не будет в курении, — прокомментировал новую концепцию депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Эту же мысль высказывает и председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда Марина Черкасова.

— Дети начинают курить не потому, что хотят отравить себя, — им хочется казаться взрослее. Так вырабатывается пагубная привычка. Если соблюдать существующие требования и не допускать, чтобы ребёнок пробовал сигареты, к совершеннолетию он сам не захочет курить, — заявила она «ОГ».