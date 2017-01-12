Судебная хроника

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Депутата Карапетяна лишили водительских прав и оштрафовали

Депутата Законодательного собрания Свердловской области от фракции «Справедливая Россия» Армена Карапетяна лишили прав на год и семь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему также выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлия Денисова признала Армена Карапетяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Напомним, инцидент произошёл 10 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Челюскинцев, когда сотрудники ДПС для проверки остановили автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки находился Карапетян с явными признаками опьянения. В машине была личная охрана народного избранника, которая оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Александр Новиков улетел за границу

Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков улетел в Объединённые Арабские Эмираты, о чём сам сообщил своим поклонникам в официальной группе в социальных сетях: «Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменён не будет».

Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила «ОГ», что такое возможно, если это согласовано со следователем, который ведёт данное дело. Однако в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области от каких-либо комментариев воздержались.

Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс»: строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года. В конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова. Шилиманову арест был отменён. На этой неделе Новикову и Шилиманову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-следователей департамента МВД осудили за вымогательство

Пресненский суд Москвы приговорил двух бывших следователей по особо важным делам Следственного департамента МВД Александра Казюлина и Максима Дементьева к четырём с половиной и четырём годам условно за вымогательство взятки. Бывшие правоохранители полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дела рассматривались в особом порядке. Суд учёл их сотрудничество со следствием и назначил лишь условные сроки.

По версии следствия, Казюлин и Дементьев в 2015 году получили от бизнесмена Анатолия Блинова 3,2 млн рублей. За это они обещали сделать так, чтобы предприниматель не стал обвиняемым по ряду дел, находившихся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве. В дальнейшем правоохранители потребовали с бизнесмена ещё 100 тысяч долларов, но он обратился в ФСБ. Контрразведчики задержали следователей, в отношении них было возбуждено уголовное дело.