28 управляющих компаний в Свердловской области могут лишить лицензии

- Опубликовано в №5 от 13.01.2017
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверил, как управляющие компании (УК) исполняют предписания, выданные им ещё в прошлом году. Выяснилось, что 28 УК не исправили нарушения в срок до 31 декабря 2016 года, как должны были. Теперь им грозят штрафы или отзыв лицензии.
В основном УК не устраняют нарушения в части платы за ЖКХ, капитального и текущего ремонта помещений и сдают документацию с ошибками. По всем неисполненным предписаниям, а их всего 47, уже инициировано проведение внеплановых проверок. Их уже проводят, и закончат 21 января. Если за это время УК не устранят нарушения, их ждут штрафы или даже отзыв лицензии. Однако, по мнению начальника отдела планирования и анализа надзорной деятельности Эльвиры Ахмедовой, до такого вряд ли дойдёт.
— Лицензию мы ещё ни у кого не отзывали. Чаще всего УК просто не сдают нам вовремя документацию или забывают выполнять предписания, которых у них копится очень много, — пояснила Эльвира Ахмедова «ОГ».
- Екатеринбург: ТСЖ «Гамма-1», ТСЖ «Опалиха», ТСЖ Уральских рабочих 2, УЖК «Урал-СТ», УК «РЭМП Железнодорожного района», ТСЖ «Парус», ОЖЭК «Ботанический», ТСЖ «Центрум», ТСН «Союзная, 6», ТСЖ «Зелёная Роща», УК ЕРЦ, УК РЭМП УЖСК, УК «Стандарт», УК «Верх-Исетская», а также Региональный фонд содействия капитальному ремонту.
- Первоуральск: «Губерния», «ЖК Магнитка», «Дом плюс».
- Нижний Тагил: «УК Дзержинского района» , «Стандарт».
- Артёмовский: «Горизонт».
- Ирбит: УК «СЖК».
- Нижняя Салда: МУП «Салдаэнерго».
- Верхняя Салда: МУП «ГорУЖКХ».
- Ревда: «ЖСК».
- Дегтярск: «Ремстройкомплекс».
- Полевской: «ГУК».
- Серов: УК «Федерация»