28 управляющих компаний в Свердловской области могут лишить лицензии

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверил, как управляющие компании (УК) исполняют предписания, выданные им ещё в прошлом году. Выяснилось, что 28 УК не исправили нарушения в срок до 31 декабря 2016 года, как должны были. Теперь им грозят штрафы или отзыв лицензии.

В основном УК не устраняют нарушения в части платы за ЖКХ, капитального и текущего ремонта помещений и сдают документацию с ошибками. По всем неисполненным предписаниям, а их всего 47, уже инициировано проведение внеплановых проверок. Их уже проводят, и закончат 21 января. Если за это время УК не устранят нарушения, их ждут штрафы или даже отзыв лицензии. Однако, по мнению начальника отдела планирования и анализа надзорной деятельности Эльвиры Ахмедовой, до такого вряд ли дойдёт.

— Лицензию мы ещё ни у кого не отзывали. Чаще всего УК просто не сдают нам вовремя документацию или забывают выполнять предписания, которых у них копится очень много, — пояснила Эльвира Ахмедова «ОГ».