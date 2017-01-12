Семилетний первоуралец выиграл международный конкурс в Японии

Японцев покорила нарисованная Женей маленькая садовница, которая выращивает виноград. Фото: Анна Неволина

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

В Первоуральске Год экологии начался с победы первоклассника Евгения Кале в семнадцатом международном конкурсе экологического рисунка в Японии. На конкурс прислали больше 255 тысяч рисунков из 94 стран мира. Первое место присудили 47 работам: Женя стал единственным победителем из России.

В конкурсе, посвящённом защите окружающей среды, приняли участие дети от семи до 15 лет. Жене в конкурсе предложила по-участвовать его мама и руководитель художественной студии Татьяна Бельц, где он занимается около года.

Планету мальчик решил изобразить как большой сад, богатство которого надо беречь. Рисунок он выполнил в смешанной технике — акварелью, цветными карандашами и гелевыми ручками. На работу ушло около пяти дней.

Кроме диплома, победитель получил в подарок от организаторов календарь, набор цветных карандашей и его собственную работу, оформленную в рамку.