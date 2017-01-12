Завод депутата Заксобрания заплатит за испорченный воздух

Бизнес Брозовского ожидают санкции Росприроднадзора. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Завод по производству сухих строительных смесей «БРОЗЭКС», принадлежащий депутату Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Брозовскому, уже несколько лет безнаказанно отравляет воздух в окрестностях Екатеринбурга. По решению Берёзовского городского суда завод должен был оформить разрешение Росприроднадзора на выбросы ещё в середине 2015 года, но этого не сделал.

«Вредные выбросы подтверждены материалами инвентаризации источников, в том числе протоколом результатов химического анализа промвыбросов, проведённого лабораторией охраны водно-воздушного бассейна ООО «НМЛК-Метиз», — говорится в материалах Берёзовского районного суда.

Вредные выбросы поступают сразу с нескольких промышленных объектов предприятия, в том числе с линии по производству сухих строительных смесей. В связи с этим завод в прошлом году обязан был утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в органах государственного экологического контроля и получить разрешение. Однако на сегодняшний день такого документа в законченном и юридически оформленном виде по-прежнему нет.

Несмотря на это, депутат регионального Законодательного собрания Вячеслав Брозовский, который в разговоре с журналистом издания не сразу вспомнил, что владеет 67-процентной долей уставного капитала завода, пояснил, что работа, безусловно, ведётся, однако по срокам её выполнения сориентировать не смог.

— Я не занимаюсь текущей оперативной деятельностью на заводе. Мы в любом случае будем действовать в рамках законодательного поля и исправим ситуацию в ближайшем будущем, — пояснил Брозовский, указав на то, что в данный момент более глубокой информацией не обладают ни он сам, только вернувшийся из личной поездки, ни генеральный директор ООО «БРОЗЭКС» Дмитрий Гуреев.

Замначальника отдела надзора в области охраны атмосферного воздуха уральского Росприроднадзора Никита Борисовв разговоре с «ОГ» допустил, что в случае дальнейшей работы «БРОЗЭКСА» без разрешения, помимо оплаты вредных выбросов в пятикратном размере норматива, не исключена и приостановка деятельности предприятия.