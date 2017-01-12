Екатеринбуржцев охватила транспортная паника

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.
- Опубликовано в №5 от 13.01.2017
Мэрия Екатеринбурга утвердила план внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта. Согласно ему, с 1 июля 2017 года в городе будут отменены 114 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Документ, появившийся без всяких комментариев со стороны мэрии, посеял настоящую панику среди горожан. Люди начали обрывать телефоны разработчика новой маршрутной сети — фонда «Город. PRO» — с вопросами, как же теперь они будут добираться до работы. «ОГ» попросила директора фонда Ларису Бузунову успокоить жителей города.
Пугающий документ
В приложении к плану регулярных перевозок общественным транспортом на 2017–2019 годы, в частности, прописано, что с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет отменено 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 — трамвайных, 8 из 19 — троллейбусных. Также опубликован перечень из 45 новых автобусных маршрутов, которые должны появиться в первой половине этого года. Однако это не означает, что теперь горожане лишатся трамваев и троллейбусов и будут ездить только на автобусах. По закону перечень новых маршрутов необходимо было разместить за полгода до изменения маршрутной сети, чтобы выставить маршруты на торги и разыграть их между перевозчиками.
— Рельсы и контактная сеть никуда не денутся. Не получится так, что где-то в городе не будет транспортного обслуживания. Из подвижного состава будет сформирована единая сеть, чтобы общественный транспорт работал сообща, не дублируя друг друга. Например, сейчас мимо остановки торговый центр «Современник» идут трамваи номер 4, 16, 18, 20. В будущем весь подвижной состав будет выходить на один высокочастотный магистральный маршрут, который идёт от Шарташа до ВИЗа по аналогу 18-го трамвая. Количество единиц общественного транспорта в городе не сократится, — сказала Лариса Бузунова.
Объяснения будут потом
По её словам, на следующей неделе администрация Екатеринбурга вместе с фондом представит итоговую схему движения общественного транспорта в наглядном виде, где будут видны все маршруты. Сейчас специалисты «Город.PRO» заканчивают её отрисовку.
Между тем уже почти 1,5 тысячи людей на сайте «Change.org» подписали петицию против транспортной реформы в городе.
«Сами маршруты будут короче, из одного района в другой можно будет добраться только с пересадками, что физически очень тяжело, неудобно, а часто и просто невозможно для пенсионеров, инвалидов, беременных, женщин с маленькими детьми», — считают создатели обращения.
При этом сами разработчики схемы уверяют, что главная идея изменений не увеличение количества пересадок, а перенастройка транспорта на высокую частоту хождения за счёт того, что маршруты не будут дублировать друг друга.
— По итогам обратной связи летом и осенью мы получили множество предложений от горожан. И в декабре 2016 года на заседании рабочей группы они все были рассмотрены, какие-то утверждены. Исходя из этого в схему были внесены изменения. Большинство маршрутов становятся прямыми, время ожидания на остановке сокращается. Большинство пассажиров как ездили, так и будут ездить без пересадок. При поездке с ЖБИ в центр никуда пересаживаться не надо. Из Пионерского в центр — тоже, — уверила Лариса Бузунова.
В администрации Екатеринбурга «ОГ» пояснили, что, несмотря на большую дискуссию вокруг этой темы, комментариев от мэрии пока не будет. Дело в том, что единственный, кто может что-то пояснить — это заместитель главы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, который находится в отпуске.
PS: В серии публикаций «ОГ» разъяснит, как будет организовано движение общественного транспорта в разных районах города.
Прямая речь
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:— Необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из городской администрации на этот вопрос. При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной. А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. Никакие реформы не должны осложнять жизнь.Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утверждённых новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьёзную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений.Предложил бы Общественным палатам Свердловской области и Екатеринбурга и другим общественным институтам включиться в этот процесс. Считаю, что администрации Екатеринбурга необходимо активизировать информирование людей. Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в Екатеринбурге.