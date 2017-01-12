Екатеринбуржцев охватила транспортная паника

Горожане боятся, что из-за увеличения числа пересадок по городу станет тяжело передвигаться пассажирам с детьми и пенсионерам. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Мэрия Екатеринбурга утвердила план внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта. Согласно ему, с 1 июля 2017 года в городе будут отменены 114 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Документ, появившийся без всяких комментариев со стороны мэрии, посеял настоящую панику среди горожан. Люди начали обрывать телефоны разработчика новой маршрутной сети — фонда «Город. PRO» — с вопросами, как же теперь они будут добираться до работы. «ОГ» попросила директора фонда Ларису Бузунову успокоить жителей города.

Пугающий документ

В приложении к плану регулярных перевозок общественным транспортом на 2017–2019 годы, в частности, прописано, что с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет отменено 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 — трамвайных, 8 из 19 — троллейбусных. Также опубликован перечень из 45 новых автобусных маршрутов, которые должны появиться в первой половине этого года. Однако это не означает, что теперь горожане лишатся трамваев и троллейбусов и будут ездить только на автобусах. По закону перечень новых маршрутов необходимо было разместить за полгода до изменения маршрутной сети, чтобы выставить маршруты на торги и разыграть их между перевозчиками.

— Рельсы и контактная сеть никуда не денутся. Не получится так, что где-то в городе не будет транспортного обслуживания. Из подвижного состава будет сформирована единая сеть, чтобы общественный транспорт работал сообща, не дублируя друг друга. Например, сейчас мимо остановки торговый центр «Современник» идут трамваи номер 4, 16, 18, 20. В будущем весь подвижной состав будет выходить на один высокочастотный магистральный маршрут, который идёт от Шарташа до ВИЗа по аналогу 18-го трамвая. Количество единиц общественного транспорта в городе не сократится, — сказала Лариса Бузунова.

Объяснения будут потом

По её словам, на следующей неделе администрация Екатеринбурга вместе с фондом представит итоговую схему движения общественного транспорта в наглядном виде, где будут видны все маршруты. Сейчас специалисты «Город.PRO» заканчивают её отрисовку.

Между тем уже почти 1,5 тысячи людей на сайте «Change.org» подписали петицию против транспортной реформы в городе.

«Сами маршруты будут короче, из одного района в другой можно будет добраться только с пересадками, что физически очень тяжело, неудобно, а часто и просто невозможно для пенсионеров, инвалидов, беременных, женщин с маленькими детьми», — считают создатели обращения.

При этом сами разработчики схемы уверяют, что главная идея изменений не увеличение количества пересадок, а перенастройка транспорта на высокую частоту хождения за счёт того, что маршруты не будут дублировать друг друга.

— По итогам обратной связи летом и осенью мы получили множество предложений от горожан. И в декабре 2016 года на заседании рабочей группы они все были рассмотрены, какие-то утверждены. Исходя из этого в схему были внесены изменения. Большинство маршрутов становятся прямыми, время ожидания на остановке сокращается. Большинство пассажиров как ездили, так и будут ездить без пересадок. При поездке с ЖБИ в центр никуда пересаживаться не надо. Из Пионерского в центр — тоже, — уверила Лариса Бузунова.

В администрации Екатеринбурга «ОГ» пояснили, что, несмотря на большую дискуссию вокруг этой темы, комментариев от мэрии пока не будет. Дело в том, что единственный, кто может что-то пояснить — это заместитель главы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, который находится в отпуске.

PS: В серии публикаций «ОГ» разъяснит, как будет организовано движение общественного транспорта в разных районах города.