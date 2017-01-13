Транспортная революция: выбор между плохим и очень плохим

Фото: Алексей Кунилов.

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Андрей Каща - специально для «Областной газеты»

Революционные изменения в жизни общественного транспорта столицы Урала, подготовленные сомнительной группой урбанистов и одобренные администрацией Екатеринбурга, вызвали шквал критики. Система, которая формировалась естественным путём многие десятилетия, в ночь на 1 июля 2017 года превратится в тыкву. Что предлагают взамен жителям Екатеринбурга?

Андрей Каща Я — обычный горожанин с 30-летним стажем, вся жизнь которого так или иначе связана со Вторчерметом — южной окраиной Екатеринбурга. Я не готов рассуждать о всей новой транспортной схеме, поскольку не имею профильного образования и никогда не жил в других районах уральской столицы. Но о своем родном микрорайоне могу говорить наверняка. В плане транспортной доступности Вторчермет прекрасен. Посудите сами: недалеко проходит ветка метро, а в сам микрорайон ведут обособленные от автомобильных дорог трамвайные пути. В общем, вероятность добраться до дома в вечерний час-пик достаточно высокая. Это неоспоримое преимущество района. Вроде, с одной стороны, окраина. А с другой стороны, вжух — и ты в центре. Это всегда удерживало меня от того, чтобы поехать в центр города на личном авто. К слову, в этом мое желание полностью совпадает с благородными порывами администрации Екатеринбурга, которая стремится к пересадке горожан с личного транспорта на общественный.

Сейчас со Вторчермета, куда также входит микрорайон Керамического завода, можно уехать на трамвае без пересадки едва ли не в любую точку города (естественно, где есть трамвайные пути): на ВИЗ (трамвай №1), к метро Ботаническая (№34), к ЦПКиО (№9), на Эльмаш (№14 и №25), на ЖБИ через самый центр — Площадь 1905 года (№15) и к железнодорожному вокзалу (№27). Интернет-сервисы позволяют подойти к остановке прямо к моменту подъезда нужного тебе трамвая. Что же предлагает администрация города мне и жителям юга Екатеринбурга? Она хочет заменить семь нынешних маршрутов на два новых (№4а и №4б). Они оба будут идти со Вторчермета и Керамики на Эльмаш. Они дублируют друг друга на протяжении почти трех десятков остановок подряд. При этом не остается ни одного трамвая, на котором можно будет доехать без пересадки до важных городских артерий — улиц Радищева, Вайнера, Московской, Площади 1905 года, железнодорожного вокзала, ВИЗа или ЦПКиО. Вместо этого с экологически чистого вида транспорта, который обособлен от дорог общего пользования на некоторой части своего маршрута, чиновники предлагают либо пересаживаться в автобус и томиться в традиционных ежеутренних и ежевечерних пробках по 8 Марта или Московской, либо добираться с пересадками на трамваях. То есть сейчас я имею альтернативу: ехать на трамвае без пересадки, с пересадкой или на автобусе. Меня лишают самого простого и доступного варианта — добраться до нужной точки на трамвае без пересадки. Тут не надо быть урбанистом, чтобы понять, что жителям Вторчермета оставляют выбор между плохим и очень плохим вариантами.

Далее. В конце ноября 2011 года тогдашний Президент России Дмитрий Медведев торжественно открыл в Екатеринбурге станцию метро Ботаническая (ближайшая ко Вторчермету), которая строилась четыре года и обошлась бюджетам разных уровней в кругленькую сумму денег. Спустя год была открыта специальная трамвайная ветка по улице Фучика. Чиновники городской администрации обещали для жителей южной окраины Екатеринбурга светлое будущее в виде доступного метро. Тут, конечно, не поспоришь. Был запущен трамвайный маршрут №34 (Керамика — метро Ботаническая), который на всем своем протяжении оказался обособлен от автомобильного движения (за исключением перекрестков), а, значит, на нём наверняка можно было добраться до метро, не опасаясь ДТП. Кроме того, продлили на три остановки до метро Ботаническая маршрут трамвая №5. Но с 1 июля 2017 года жители Вторчермета могут забыть о ветке по Фучика, поскольку трамвая №34 там не будет. Хотя народа в трамвае этого маршрута, поверьте аборигену здешних мест, всегда было много. Зато к метро Ботаническая продолжат ходить из центра пустые трамваи №5, поскольку для местных жителей это далеко не самый удобный вид транспорта, а желающим уехать куда-нибудь на метро проще и быстрее добраться на «пятёрке» или будущих №4а и №4б до следующей станции Чкаловская.

Реформа транспортной схемы Екатеринбурга фактически делает эту ветку ненужной. Зачем вообще строили эту ветку? Зачем тратили на её возведение десятки миллионов рублей, если этим решением жители Вторчермета и ближайших населенных пунктов будут лишены возможности спокойно добраться на трамвае №34 до метро? И таких «непоняток», как у жителей Вторчермета, судя по откликам в интернете, десятки, если не сотни. И ответа на них нет… Единственное, что радует в данной ситуации: в Екатеринбурге только одна ветка метро — хотя бы тут урбанисты при поддержке администрации уральской столицы вряд ли смогут «оптимизировать» схему движения. Хотя я уже ничему не удивлюсь.