99 лет назад уральские большевики арестовали кузена Ленина

Виктор Ардашев с детьми. Автор фото неизвестен

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

14 января в 1918 году в Верхотурье был арестован брат Владимира Ленина 51-летний Виктор Ардашев. На следующий день он был убит.

Виктор Александрович Ардашев был известным на Урале юристом и политиком, состоял в партии кадетов, а до революции 1917 года даже возглавлял Верхотурскую городскую думу. При этом он был двоюродным братом Владимира Ленина (по материнской линии). Но с «непутёвым родственником» семья Ардашевых не общалась, и о их родстве с лидером большевиков никто не знал.

Октябрьскую революцию 1917 года Виктор Ардашев не принял и после разгона большевиками Учредительного собрания участвовал в организации в Верхотурье стачечного комитета, в котором занял пост заместителя председателя. 9 января 1918 года комитет опубликовал призыв к всеобщей забастовке в знак протеста против насильственного прекращения работы парламента новой России.

Реакция большевистских властей не заставила себя ждать. 14 января Исполком Верхотурского Совета рабочих и солдатских депутатов приказал всех «лиц, ведущих агитацию за забастовку, арестовывать и наиболее вредных из них направлять в Екатеринбургскую тюрьму.» В тот же день Ардашева арестовали и под конвоем доставили в Екатеринбург. А там — якобы при попытке к бегству — застрелили…