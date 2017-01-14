Екатеринбуржцы заказывают в подарок уменьшенные 3D-копии самих себя

3D-копия меньше оригинала в 24 раза. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Пять лет назад одна из японских фотостудий научилась печатать вместо обычных фотографий миниатюрные фигурки своих клиентов. Сегодня изготовить крошечную копию себя, близкого человека, кумира или домашнего питомца можно и в Екатеринбурге. Корреспондент «ОГ» побывала в студии 3D-технологий в роли модели и увидела высокотехнологичный процесс в действии.

Первое, что бросается в глаза в студии «My3D» — расставленные на полке гипсовые человечки высотой от 12 до 25 сантиметров. Треть из них — фигурки самих сотрудников компании, которые сначала опробовали технологию на себе. Сейчас среди заказчиков — и солидные бизнесмены, и молодожёны, и мамы, которые приводят на фотосессию своих детей. А в прошлом году несколько десятков сувениров разобрали зарубежные участники Иннопрома: сканер работал на одном из стендов.

Подкупает почти стопроцентное сходство с оригиналом: принтер передаёт цвета, пропорции и даже тонкие черты лица. Стоит такая услуга от семи до 20 тысяч рублей.

— Много необычных заказов, — рассказывает руководитель 3D-направления студии Елена Юшкова. — Один клиент принёс фотографию друга и попросил изобразить его в образе Карлсона с собакой и ружьём. Другой пришёл с идеей распечатать голову какого-нибудь известного человека, чтобы можно было вешать на неё шляпы. А однажды в студию привозили сканировать памятник основателю города Кургана Тимофею Невежину в человеческий рост — на сувениры.

Фото: Александр Исаков

Специалист Лариса Дашкова приглашает встать на круглый вращающийся подиум. Запечатлеть себя можно хоть в стойке на руках, если получится замереть в этом положении на несколько минут и притом сохранить приличное выражение лица. В отличие от обычной фотосессии, где из сотен снимков можно выбрать лучший, здесь у модели — всего одна попытка. Поэтому маленьких детей и подвижных домашних животных легче моделировать по фотографиям.

Пока я вращаюсь вместе с подвижным подиумом, пытаясь сохранить непринуждённое выражение лица, специалист фотографирует меня с ног до головы полноцветным сканером, похожим на видеокамеру. Со стороны напоминает серийную съёмку, только кадров в итоге получается гораздо больше — почти 3,5 тысячи. Полученные фрагменты «склеиваются» в специальной программе, после чего специалист устраняет у виртуального образа дыры и геометрические несоответствия.

— Чаще всего женщины просят улучшить свой виртуальный образ, — говорит Лариса. — Например, поменять причёску или цвет волос, подтянуть живот или убрать лишние складки.

У моей виртуальной копии оказалась снесённой добрая половина затылка: её достраивают на компьютере вручную.

Готовую модель отправляют на гигантский 3D-принтер, который, начиная от основания скульптуры, слой за слоем наносит гипсовый порошок и скрепляет их подкрашенным клеем — он и придаёт изделию цвет. После просушки излишки гипса удаляют в обдувочной камере и вручную — кисточками. Наконец, фигурку обрабатывают клеем — она обретает блеск и прочность.

— А самый приятный момент — вручение фигурки, которое сопровождается словами: «Держите себя в руках!», — улыбается Лариса.

Продвинутые разработчики уверяют, что не за горами день, когда фотоальбомы уступят место 3D-альбомам, а рядом с художниками-портретистами будут стоять люди с 3D-оборудованием и предлагать распечатать статуэтку.