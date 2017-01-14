У охотников-манси – большие неприятности с оформлением разрешений на оружие

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в гостях у бабы Шуры, а на фото справа — сын бабы Шуры Валерий Анямов в мансийском национальном костюме, который ему сшила мама. Фото: Виктор Вахрушев

Опубликовано в №6 от 14.01.2017 под заголовком «Проблема, однако»

Случилось это ещё в прошлом году. Андрея Бахтиярова задержали полицейские во время совместного с охотинспекторами рейда. Охотился с незарегистрированным ружьём. Нарушение серьёзное, что и говорить, в наше неспокойное время.

Оружие конфисковали, и по решению Ивдельского городского суда 20 февраля 2016 года Андрея Бахтиярова приговорили к году ограничения свободы. Подчеркнём — не лишению свободы, а ограничению. Теперь Бахтияров не мог никуда уезжать, должен находиться дома с 22.00 вечера до 6.00 утра и раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИНа в Ивделе. И это было самой трудновыполнимой частью наказания. Юрта Бахтияровых, где живёт весь его род, находится километрах в 150–160 на север от Ивделя. Дорога такая же, как в посёлок Ушма, где живёт род Анямовых, то есть никакая. Может быть, поэтому он и не отметился ни разу, хотя в Ивделе его видели, и он даже был дважды задержан за появление «в нетрезвом виде в общественном месте», говоря языком полицейского протокола. Поэтому уголовно-исполнительная инспекция в конце декабря прошлого года подаёт на него иск с целью заменить ограничение свободы на лишение. Было назначено слушание, на которое Бахтияров не явился. Перенесли. На следующее не явились представители инспекции. Опять перенесли — на 12 января уже этого года. Бахтияров опять не явился. И мировой судья Елена Песчанская переносит слушание уже на 27 февраля.

И тут можно вздохнуть с облегчением — 20 февраля у Бахтиярова закончится срок наказания. Не буду скрывать, мне очень жаль этого парня, на зоне он не выжил бы. Как жаль и весь этот древний и по-своему мудрый народ, который в лесу — как дома, а в городе — как дитя. Они привыкли жить по своим законам и обычаям, которые нам могут быть непонятны. Как им непонятны многие наши законы и ограничения. Да, закон один для всех. Но чтобы они его соблюдали, им надо помочь.

Уже много лет часть народа манси, что живёт у нас на севере региона, буквально опекает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. И сама регулярно там бывает, и организовывала в своё время выезды к ним бригады медиков из ОКБ №1. Сейчас к манси ездят врачи из Краснотурьинской межрайонной больницы, и они очень благодарны им за эту помощь — самим-то выбраться очень трудно.

— Ситуация с оружием у них просто какая-то патовая, — рассказала корреспонденту «ОГ» Татьяна Георгиевна. — Для того чтобы оформить разрешение, нужно почему-то ехать в Карпинск на медкомиссию, где за один час всё не сделаешь. Им до Ивделя-то выбраться проблема, а тут Карпинск, да ещё и переночевать надо где-то. Нужно заплатить за медкомиссию две тысячи рублей, а денег у них нет, потому что и работы нет. Единственный из манси, который работает — это Валерий Анямов, государственный инспектор ландшафтного заказника «Ивдельский», через который проходит маршрут к перевалу Дятлова. В 2009 году не без нашей помощи в Ушму выезжала целая бригада медиков и полицейских, которые оформили им разрешения на оружие на месте. Их надо продлять через пять лет, все сроки уже вышли. А сейчас помочь им никто не хочет. Такое впечатление, что наши блюстители закона как в засаде сидят: только и ждут, чтобы кто-то что-нибудь нарушил, чтобы наказать на полную катушку. Это я, к сожалению, говорю уже не только о проблемах манси…

Удалённость и бездорожье, увы, порождают множество проблем для маленького коренного народа. А в чём-то и наоборот. Ну как убедить туристов-экстремалов, что передвигаются через Ушму к перевалу Дятлова — не давайте водки лесным людям, не выменивайте на неё клюкву и бруснику. Слабое у них это место — «огненная вода», как и у чукчей, эскимосов, якутов.

А что касается оружия, то напомню, что в 60–70-е годы охотничьи ружья продавались свободно, без всяких лицензий-разрешений, и у мансийцев в основном это латаное-перелатаное, где изолентой, где проволокой, подшаманенное оружие, доставшееся от отцов и дедов. А без оружия им никак нельзя, это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле слова — и пропитания, и безопасности. Пресс-секретарь свердловского омбудсмена Виктор Вахрушев вспоминал такой случай. Он вывозил к манси, в юрту (так они называют свои небольшие поселения) Анямова съёмочную группу Би-би-си. Ночью, предупредил Валерий Анямов, на улицу не выходите. И точно: пришёл медведь и утащил в лес собаку вместе с будкой, она на цепи была, убежать не смогла…

А Валерий Анямов — это отдельная тема. Он работал на телевидении в Ханты-Мансийске, заочно учился в филиале Санкт-Петербургского института кино и телевидения, успешно окончил его. А дипломной работой был, конечно, фильм о своём народе, его обычаях и образе жизни. И с работой всё было в порядке, но сердце звало в лес, в родные места. Вернулся, стал охранять и леса, и заказник. Здесь ведь даже на технике ездить нельзя, только пешком, а экстремалам надо непременно свои квадроциклы опробовать. Дирекция охотничьих и ландшафтных заповедников выдала ему свой квадроцикл, снегоход у него уже был, купил ещё старенький УАЗ — так что полностью вооружён и для нарушителей опасен. Лес охраняет, как свой. У всех манси к лесу и воде отношение как к чему-то святому.

А с оружием, точнее, с оформлением, им надо просто помочь: выехать, как в 2009 году, бригадой медиков и полицейских. Всего у нас живёт на севере области чуть более 60 манси. И у них, по сути, две проблемы: нет работы и далеко не у всех оформлены разрешения на оружие. Как считает наш свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, неразрешимых, тупиковых ситуаций не бывает.

Фото: Виктор Вахрушев