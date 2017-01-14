Средний Урал отправил на службу поисковиков, учёных, санитаров и спасателей

Открытие свердловского полигона форума Армия-2016. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Свердловская область выполнила норму по итогам осенней призывной кампании. Большинство призывников отправились в Сухопутные войска.

Почти 800 новобранцев имеют высшее образование. Некоторых из них направили в так называемые «научные роты», которые были созданы по поручению Сергея Шойгув 2013 году. Претенденты в специальные подразделения должны иметь способности к исследовательской и аналитической работе, а также высокий средний бал в дипломе — не менее 4,5.

— В этом году мы отправили в научные роты шесть человек из области, — говорит начальник призывного отдела облвоенкомата Вадим Денисов . — Это химики, ракетчики и один инженер авиации. А что касается других редких подразделений — 15 человек уехали в Президентский полк, четверо станут спасателями воинского формирования МЧС, двое будут служить на станции Мга в поисковом батальоне Минобороны. Альтернативную службу на этот раз выбрали десять человек, они будут санитарами и работать на почте.

— В этом году мы отправили в научные роты шесть человек из области, — говорит начальник призывного отдела облвоенкомата . — Это химики, ракетчики и один инженер авиации. А что касается других редких подразделений — 15 человек уехали в Президентский полк, четверо станут спасателями воинского формирования МЧС, двое будут служить на станции Мга в поисковом батальоне Минобороны. Альтернативную службу на этот раз выбрали десять человек, они будут санитарами и работать на почте. По данным облвоенкомата, в этом году существенно возросло количество отсрочек от армии. Самая распространённая причина — учёба.

Добавим также, что уже второй год подряд уральцы отправляются служить на Северный флот. Всего 19 человек в этом году.

— Сказать, что я доволен службой — это ничего не сказать, — поделился с «ОГ» екатеринбуржец Никита Сиботин, который уже несколько месяцев служит коком на малом противолодочном корабле «Брест». Он попал на флот после кулинарного техникума. — Здесь с продуктами полный порядок. Готовим борщи, харчо, рыбу и макароны по-флотски, к вечернему чаю всегда есть печенье и сгущёнка. Я даже торт пёк. Но его всем не хватило.

Сейчас Никита готовится к повышению — скоро его назначат рулевым, а после службы он планирует подписать контракт, чтобы остаться на флоте.