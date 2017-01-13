Евгений Липович рассказал о новой маршрутной сети

По словам Евгений Липовича, ежегодное падение пассажиропотока в общественном транспорте составлет 2-5 процента. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Вчера, 13 января, замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович прокомментировал новую сеть маршрутов общественного транспорта, которая будет внедрена с 1 июля.

Количество единиц общественного транспорта всё-таки сократится

На тысячу меньше станет автобусов малой и средней вместимости (сейчас их около 2 тысяч), больших автобусов станет меньше на сотню (сейчас их 337, будет 237), число троллейбусов уменьшится со 193 до 170 единиц, трамваев — с 260 до 255. При этом Евгений Липович считает, что давки в транспорте удастся избежать, так как подвижной состав не будет «размазываться» по большому числу дублирующих друг друга длинных маршрутов (их общее число уменьшится со 137 до 66, а общая длина маршрутов сократится почти втрое — с 4246 км до 1604 км). В результате на основных маршрутах трамваи, троллейбусы и автобусы будут ездить чаще — ждать их придётся не более 5–7 минут. Там же, где такая частота не требуется, установится чёткое расписание движения транспорта — его можно будет посмотреть на остановках уже в день внедрения новой схемы. Евгений Липович подчеркнул, что новая сеть не только полностью перекроет старую, но и дополнится: например, на Уралмаше общественный транспорт станет ходить по Кировградской улице.

Появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Это должно препятствовать созданию пробок на пути трамваев, троллейбусов и автобусов и стимулировать людей отказываться от личных автомобилей, попадающих в заторы на дорогах. Камеры видеофиксации при этом должны гарантировать, что водители, вклинивающиеся в поток общественного транспорта, будут оштрафованы, и те со временем станут более дисциплинированными.

Поменяется характер отношений между перевозчиками и мэрией

На конкурсах будут выставляться на торги маршруты с указанием их длины, цены проезда за один километр, количества рейсов в разные дни, общего вознаграждения перевозчику и требований к подвижному составу. Победивший на конкурсе получит указанную ежемесячную сумму из бюджета за транспортное обслуживание, если выполнит все требования, или будет штрафоваться. За этим будет следить новый Центр управления пассажирскими перевозками. Евгений Липович отметил, что сейчас коммерческие перевозчики искусственно создают ажиотаж в транспорте, так как выводят на рейсы меньше подвижного состава, чем должны.

— Сейчас перевозчикам выгодно, чтобы больше людей набилось в меньшее число автобусов. По оптимистичным оценкам, планы по количеству машин на рейсах выполняются в среднем на 70 процентов. Сейчас, когда мы меняем перевозчика на маршруте, новый делает так же, — сказал вице-мэр.

До внедрения новой сети маршрутов появятся повременные тарифные планы

Это делается, чтобы люди не переплачивали за пересадки, которых станет больше. Сейчас рассматривается введение 45-минутного, 60-минутного и 90-минутного тарифа. Ими смогут воспользоваться только владельцы электронных проездных. Суть в том, что каждая пересадка будет фиксироваться приборами — если между транзакциями проходит меньше времени, чем установлено тарифом, то человек не платит за пересадку, если больше — с карты будет сниматься плата за поездку.

В течение трёх ближайших лет горадминистрация будет приближать остановки разного вида транспорта, чтобы обеспечить удобство пересадок

Всего планируется подвинуть 120 остановок. Нормальным считается расстояние между ними до 100 метров.

Задать вопрос Евгению Липовичу по поводу новой маршрутной сети горожане могут на сайте Ekburg.ru в форме обратной связи с 12 января по 10 февраля. Ответы на них будут опубликованы по мере готовности.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости обсуждения транспортной реформы в Екатеринбурге. Мнения по этому поводу могут быть самые разные, причём в разных районах города отношение к нововведениям может отличаться. Сегодня мы публикуем позицию жителя Вторчермета, а в следующих номерах готовы дать слово другим желающим принять участие в обсуждении.