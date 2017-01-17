Так на Урале проходили революции

Памятник Якову Свердлову на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Ко дню рождения Свердловской области, а это, напомним, сегодня, центр истории региона подготовил новую экспозицию, экскурсионную программу и книгу «Средний Урал в горниле революций» директора центра Анатолия Кириллова и журналиста Григория Каёты.

Особенно интересен раздел книги, где буквально по дням расписаны события в Екатеринбурге с февраля по ноябрь 1917 года. В марте в обществе царила эйфория — ненавистный царизм наконец-то повержен… А потом началась борьба за власть. Городская дума распущена, и руководить жизнью в городе начали Советы.

Но уверенное большинство в них большевики получили далеко не сразу. Вначале получилось, но начались протестные волнения, и пришлось проводить перевыборы, после которых большинство перешло к эсерам. И перевыборы случались постоянно. В Екатеринбурге был с десяток политических партий, а вот ярких, харизматичных лидеров не оказалось. А у большевиков были Свердлов, Малышев, Быков — прекрасные ораторы и организаторы. Все эти пертурбации во власти не могли не сказаться на жизни города.

Приведу лишь один пример. В Екатеринбурге находились склады — что-то вроде нынешнего госрезерва, где было довольно много спирта. На время войны, напомним, в России был объявлен «сухой закон». Многие знали об этих запасах, и Советы решили накануне очередных перевыборов их ликвидировать. В полночь с 4 на 5 ноября караул красногвардейцев начал выливать спирт в реку Мельковку. Этот караул устоял от искушения, а вот сменивший их в четыре часа не устоял. По округе пошёл всем знакомый аромат, начали подтягиваться люди, но караул хоть и принял на грудь, не давал им черпать из Мельковки. Все ринулись к пруду, куда впадала речушка и черпали, кто чем мог. Некоторые успевали сбегать продать и набрать алкоголя снова. Народное гулянье продолжалось весь день…