Уральские учёные нашли в Иране осколок редкого метеорита

В пустыне уральцы пробыли семь дней, за это время они проехали около 350 километров по пескам. Фото: Дмитрий Замятин

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Группа учёных из Екатеринбурга на днях вернулась из очередной метеоритной экспедиции. На этот раз обломки астероидов собирали в пустыне Лут в Иране. Удалось найти около 12 килограммов материала — от мелких камней, размером всего в пару сантиметров, до крупных, весом более двух килограммов. Сейчас студентам и магистрантам Уральского федерального университета предстоит исследовать структуру находок.

В экспедицию уральцы отправились первого января, через несколько часов после наступления Нового года, и провели в ней семь дней. По пустыне учёные передвигались на джипах, за день им удавалось про-ехать и исследовать по 50–80 километров. По их словам, предполагаемые метеориты можно было увидеть невооружённым глазом: чёрные осколки внеземной породы, обуглившиеся при полёте через плотные слои атмосферы Земли, чётко выделяются на фоне светлого песка и других камней. Да и раскапывать песчаные дюны не приходилось — слой песка в этой пустыне совсем небольшой, упавшие с неба камни лежат практически на поверхности.

Для более точного определения происхождения осколков использовали самодельные металлоискатели — раскладные палки для треккинга, на концах которых закреплены небольшие магниты, реагирующие на камни с высоким содержанием железа. Немного мешала поиску магнитная пыль, облеплявшая инструмент через несколько минут работы. Но и эту сложность учёные использовали на благо науки — набрали несколько горстей такой пыли с собой для дальнейших исследований.

— Ежедневно на поверхность Земли падает несколько тонн космического вещества, но искать метеориты в нашей местности — в лесах, болотах, реках, озёрах — очень сложно, и найти их можно только случайно. А на чистом песке метеориты хорошо видны. Некоторые пустыни популярны для поиска метеоритов, но в Иране мы были одними из первых, — рассказал «ОГ» начальник экспедиции Александр Пастухов. — Там не везде песок, в одном районе было огромное количество выветренных образований, похожих на те, что в Большом каньоне в США. Это труднодоступные места протяжённостью более 200 километров. Без навигатора и рации там можно было заблудиться, как в лабиринте.

Найденным обломкам метеоритов около четырёх миллиардов лет, но когда именно они упали на Землю — пока неизвестно. Это ещё предстоит определить в сотрудничестве с археологами. Однако первым делом учёные собираются исследовать химический состав камней, особенности их структуры и размеры кристаллических решёток. Для этого каждый экземпляр распиливают на несколько частей и рассматривают нетронутый внешним воздействием срез под микроскопом. Некоторые камни учёные предварительно относят к метеоритному дождю, но верность их догадок тоже ещё предстоит подтвердить.

— Один из привезённых из Ирана метеоритов мы уже исследовали под микроскопом. Это редкий вид, которых у нас ещё не было. Он сразу заинтересовал нас необычным внешний видом — две его грани строго параллельны друг другу. Это значимая для всего научного общества России находка, — пояснил научный руководитель Метеоритной экспедиции

УрФУ, профессор Физико-технологического института УрФУ Виктор Гроховский. — Результаты лабораторных исследований мы планируем сообщить на международном съезде по метеоритам, который пройдёт в 2018 году в Москве. Эти находки вряд ли помогут пролить свет на возникновение жизни на Земле — одно из топовых направлений современной науки. Но, возможно, благодаря им удастся вывести новые теории происхождения космических тел.

Металлоискатель, который свердловчане собрали своими руками из лыжной палки и магнита, работает безотказно. Фото: Павел Ворожцов