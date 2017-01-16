Нашествие машин

Всё чаще роботы заменяют человеческие руки, но теперь они ещё и сами могут решать, какой текст писать. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

В 2016 году в Сбербанке начал работать робот-юрист. За текущий год он позволит освободить три тысячи рабочих мест. Если сотрудники, которые занимают их сейчас, не смогут доказать свою пригодность на других должностях, они будут уволены. С таким заявлением выступил на прошлой неделе зампредседателя правления Сбербанка Вадим Кулик на Гайдаровском форуме.

— Практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия, — пояснил Вадим Кулик.

Это не первый случай, когда искусственный интеллект заменяет на работе человека. Например, недавно тот же Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта «Iron Lady» («Железная леди»), которая обзванивает должников. Робот не только воспроизводит записанное сообщение, но и интерпретирует ответы клиентов и формулирует следующие вопросы в зависимости от них.

Есть и другой пример: в 2015 году в Лондоне было запущено приложение «DoNotPay», с помощью которого можно оспорить штрафы за парковку. Виртуальный юрист вступает в диалог с пользователем и узнаёт, видны ли были знаки, объясняющие условия парковки, достаточно ли было места, уточняет другие подробности нарушения. После чего он составляет текст апелляции и отправляет её властям. За первые полгода робот помог автолюбителям из Англии и США оспорить десятки тысяч штрафов на общую сумму около трёх миллионов долларов.

Роботы активно применяются и в других областях: на заводах всё чаще манипуляторы роботов заменяют человеческие руки, в медицинских центрах механические ассистенты постепенно вытесняют медсестёр, роботы-пылесосы чистят полы лучше уборщиц. Даже в отделах подбора персонала некоторых компаний встречаются виртуальные сотрудники — программы анализируют резюме и сопоставляют данные о соискателе с описанием вакансии. Машины в какой-то мере заменяют и журналистов — новостные агрегаторы сканируют Интернет и формируют повестку дня без участия человека.

Сами работодатели, использующие искусственный интеллект, признают такое положение дел большой проблемой. Ведь получается, что роботы фактически отнимают работу у людей. Теперь потенциальным сотрудникам надо конкурировать не только друг с другом, чтобы получить желаемую должность, но и с машинами, возможности которых возрастают с каждым днём. Конечно, ещё остались профессии, в которых бездушный механизм, каким бы умным он ни был, просто не справится. В основном закрыт путь роботам туда, где нужно работать с людьми и проявлять эмоции: педагогика, психология, творчество.

— Уральские студенты тоже учатся создавать искусственный интеллект, это прогрессивное направление робототехники во всём мире. В некоторых странах поезда давно ездят без машиниста, полностью на автоматическом управлении. Говорят, к 2030 году людям запретят садиться за руль автомобиля, будут только беспилотники, — рассказал «ОГ» директор Института математики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. — Роботы внедряются во многие сферы, но всё-таки есть человеческие профессии, которые нельзя доверять бездушной машине. Например, чтение лекций, преподавание. Учителя ведь занимаются воспитанием молодых людей, никакого робота здесь и близко быть не может!