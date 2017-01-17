73 года назад уральский рудник был признан лучшим в стране

Главный карьер Высокогорского рудника. Фото: vfl.ru

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"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

16 января в 1944 году совместным решением Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Наркомчермета Высокогорскому железному руднику (Нижний Тагил) было присвоено звание «Лучший рудник Советского Союза».

Разрабатывать месторождение на горе Высокой стали ещё в начале XVIII века, но наиболее стремительное развитие рудник получил в годы Великой Отечественной войны.

Тогда на Урал с запада страны были эвакуированы оборудование и сотрудники предприятий, оказавшихся под угрозой захвата фашистами (конкретно на «Высогорский» были переброшены шахтёры из украинского Криворожья). Таким образом Урал на четыре года стал главной базой развития советской экономики вообще и чёрной металлургии в частности.

В 1941–1945 годах на девяти уральских рудниках было произведено 54,2 млн тонн товарной руды. В абсолютных цифрах основной объём добычи (64 процента) приходился на Магнитогорский рудник, но по темпам роста вне конкуренции был именно Высокогорский рудник. К 1942 году производство руды на этом предприятии составило 1,8 млн тонн, что в 2,3 раза превысило предвоенный уровень.

В мае того (1942-го) года руднику впервые было вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а всего за годы войны нижнетагильское предприятие получало его рекордные для горнодобывающей отрасли страны 22 раза (то есть в среднем — раз в три месяца).

В 1945-м рудник был награждён орденом Ленина.

Предприятие под названием «Высокогорский горнодобывающий комбинат» (ВГОК) существует до сих пор.