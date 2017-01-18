Любители скидок уязвимы для мошенников

Психологи уверяют: лучше всего сбережёт кошелёк недоверчивость. Фото: Александр Зайцев

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Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Психологи рассказали «ОГ», почему люди верят первым встречным и не глядя подписывают договоры.

«ОГ» не раз писала, как свердловчане попадаются на удочку мошенников. Однако такие истории всё равно повторяются. Очередную рассказал наш читатель из Асбеста Валентин Паутов.

– Моя жена впустила в квартиру двух молодых людей. Они предложили заменить окна и пообещали ей, как пенсионерке, скидку – 18 процентов. И тут же предложили подписать договор на 11 страницах. Жена подписала, не читая, она привыкла верить людям на слово, – отметил Валентин Федотович.

По его словам, пенсионерка в качестве аванса отдала представителям фирмы десять тысяч рублей. Они утверждали, что остальную сумму нужно будет доплатить после завершения работы. Но через две недели появились вновь, требуя ещё 15 тысяч рублей.

– Я не знал этого, так как находился в саду. Окна привезли, когда я был дома, потребовали оплатить доставку – больше 23 тысяч рублей, согласно договору. Я был возмущён, сказал: «Когда работу сделаете, тогда заплачу». Окна увезли обратно. Срок исполнения договора истёк. Мои визиты к директору этой фирмы и в прокуратуру, а также обращение в полицию пока не дали результата. Не оправдываю жену, но, может быть, моё обращение в газету убережёт других жителей области от заключения подобных договоров, – сказал Паутов.

Когда человек знает способы обмана, легче его избежать. Почему мы попадаемся мошенникам в сети?

– Иногда причиной становится спешка, легкомысленность, финансовая безграмотность. Но на уловки жуликов клюют не только простаки, ведь и жулики постоянно совершенствуют своё мастерство. Очень часто к ним на крючок попадают любители скидок и прочих финансовых льгот. Что касается договоров, они специально содержат много страниц, чтобы их не хотелось читать, – прокомментировал «ОГ» главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

– Наше население в целом – как большой ребёнок. Оно верит в хорошее отношение к себе и в чудо, потому что социальная ситуация мешает выстроить правильные отношения с реальностью. В магазинах, на улицах большого города и дома, если включить телевизор, – реклама. Она предлагает человеку не просто товар, а два феномена, за которые нужно отдать пустячок в виде денег: образ счастья и возможность справиться со своими страхами. Это страхи, связанные со здоровьем, собственной уязвимостью, с тем, что время течёт, а у меня чего-то нет. Есть крупные компании, которые тратят огромные деньги, обучая сотрудников работать с базовыми психологическими феноменами, а не только с феноменом потребления. И коммивояжеров, которые ходят по квартирам, обучают технологиям контакта с потенциальными покупателями их товара. В результате человек, который жалеет деньги на лекарства, открывает перед первым встречным душу и кошелёк. Другие причины такого явления – безнаказанность, а также отсутствие ценностных ориентиров в обществе. Многие думают: сегодня меня обманули, а завтра я обману – и останусь в выигрыше, – сказал председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин.

Юристы, а также представители комитетов по защите прав потребителей много раз в своих комментариях «ОГ» объясняли: если человек своей рукой поставил подпись в договоре, он выразил согласие со всеми прописанными там условиями. Отстоять свои права в суде ему будет очень сложно.