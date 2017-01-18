Не наигрались…

Надежда Гилёва со своими малышами, бабушками и дедушками. Фото: Маргарита Литвиненко

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Клуб «Рукодельница» при Комплексном центре соц­обслуживания населения (КЦСОН) Верх-Исетского района Екатеринбурга победил в окружном этапе областного фестиваля клубного движения «Кино в каждом из нас».

В фестивале приняли участие 180 человек из 23 клубов социальных учреждений Центрального управленческого округа. Мастерицы на выставке «Кино – в мир творчества окно» представили более 30 работ. Лучшей признана композиция по мотивам мультфильма «Гуси-лебеди».

В прошлом учитель труда, 69-летняя Надежда Гилёва, выйдя на пенсию, решила вновь заняться обучением, только теперь уже людей солидных – всегда есть те, кто в детстве, как она, в куклы не наигрался. Таковых немало, но помещение клуба комфортно принимает максимум 15 человек.

– Дело ведь не только в лишнем стуле, – поясняет Надежда Гилёва. – Нужно время, чтобы уделить каждой мастерице внимание. К тому же один человек всё на лету схватывает, а другому надо долго «разжёвывать» каждую деталь. Создание кукол – процесс долгий, кропотливый, требующий усидчивости, ловкости рук, воображения. По­этому я два года назад начала свои занятия с истории создания кукол на Руси и в других странах. А уж потом перешла к технологии изготовления. Я не могу точно сказать, сколько за свою жизнь кукол сделала, наверное, тысячи. В каждую вкладывается душа, а иначе куклы получатся безликими, холодными. А надо, чтобы каждая – со своим норовом, с изюминкой получилась.

Возраст учениц Гилёвой от 52 до 82 лет. Спрашиваю, почему они выбрали именно этот клуб, ведь на первый взгляд может показаться, что шитьё кукол – сплошное баловство. Но рукодельницы привели мне веский аргумент: «Кукла известна с глубокой древности – всюду, где селился человек, его сопровождала кукла. У нас в детстве игрушек было мало, в основном самодельные, поэтому мы теперь с удовольствием погружаемся в мир творчества и приобщаем к нему внуков. Мы делаем не только отдельные куклы, но и тематические композиции».

Сразу видно – Емеля-дурачок, который совсем не дурачок. Фото: Эльвира Гайсина

Куклы-обереги, банщики, домовята, гармонисты, деды и бабки, петушки и лебеди… Лукавые, хитроватые, простоватые, мечтательные и весёлые, они зачастую отражают характер и настроение своих создательниц. В «Рукодельнице» кукол изготавливают в текстильно-скульптурной технике. Для каркаса берётся проволока двух сечений, для туловища – синтепон, для волос – шерстяные нити, атласные ленты. В ход идут ткани, колготки, бусы, бисер, пуговицы. Есть у мастериц и свои секреты. К примеру, чтобы добиться розового цвета лица, бежевые колготки вываривают, растворяя в литре воды десять угольных таблеток, а чтобы они не рвались при шитье, их выдерживают несколько часов в морозильнике.

За шитьём кукол пенсионерки делятся новостями. Очень любят мастерицы виртуальные путешествия, которые проводит с ними бывший учитель географии Галина Гозбенко. Пенсионерка рассказала, что выйдя на заслуженный отдых и просидев дома целый год без дела, она так затосковала, что поняла – ещё месяц-другой, и заболеет. В клубе 68-летняя женщина нашла не только занятие по душе, но и новых друзей. Вторит ей и 82-летняя Людмила Дубс, которая считает, что человек без дела и общения становится глубоким стариком независимо от возраста.

Многие дарят свои творения друзьям и близким. А вот 68-летняя Тамара Вахромеева никак не может расстаться со своими куклами, опасаясь, что с ними могут плохо обращаться в новой семье, поэтому специально купила для них шкаф.