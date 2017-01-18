101-летнему фронтовику заменили кардиостимулятор

Благодаря кардиостимулятору Семён Козьмин сможет вернуться к своей обычной жизни. Фото: urfu.ru

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Операцию по установке электрода в сердце участнику Великой Отечественной войны Семёну Козьмину сделали в больнице Екатеринбурга ещё 10 лет назад. Сейчас, когда техника своё отработала, её просто заменили – возраст этому вмешательству не стал помехой.

Хирурги ставят кардиостимулятор, когда сердце человека не способно работать без помощи: это буквально спасает жизнь. По статистике, каждый год в них нуждаются 300 человек из миллиона жителей. Операция недешева: себестоимость – 120 тысяч рублей. Однако на Среднем Урале, как и во всей России, её делают абсолютно бесплатно для пациентов, по программе обязательного медицинского страхования. Не во всех развитых странах этот вид высококвалифицированной помощи входит в обычную медицинскую страховку – гражданам за неё приходится платить отдельно. Между тем большинство операций по установке кардиостимуляторов в современном здравоохранении проводят пожилым людям. Возраст для этого вида вмешательства совсем не помеха. Кардиостимулятор устанавливается без общего наркоза: электрод в сердце вводят через сосуд, а сам стимулятор вшивается под кожу – под ключицей.

Операцию по замене кардиостимулятора Семёну Козьмину выполнил опытный кардиохирург Сергей Молодых. Фото: Юлия Гиммельфарб

– В моей практике до этого момента самый пожилой пациент был в возрасте 96 лет, – рассказал «ОГ» Сергей Молодых, сердечно-сосудистый хирург, руководитель городского Центра хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГКБ №33. – Сегодня самый пожилой человек в мире, которому поставили кардиостимулятор, – это 108-летний житель США. Семён Козьмин операцию по замене кардиостимулятора перенёс благополучно. В этот же день, через несколько часов, он уже вставал, ходил и вернулся к своему любимому занятию – чтению.

Вообще-то, такая операция для кардиохирургов – дело обычное: только в ГКБ №33 за прошлый год их провели 438, во всей Свердловской области – более тысячи. Выполняют её и планово, и неотложно, когда человек приезжает в больницу на скорой. Но Семён Козьмин – пациент особый: это старейший в Екатеринбурге из ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны. Конечно, в таком почтенном возрасте внимание медиков требуется отдельное. Врачи говорят, что полковник Козьмин – безупречно дисциплинированный их подопечный: на все осмотры являлся вовремя, за десять лет ни разу не пропустил ни одной технической проверки вшитого под кожу устройства. Так что сердце Семёна Семёновича всё время было под контролем.

Эта плановая госпитализация ничуть не изменила привычек Семёна Семёновича: он всё так же читает и делает заметки на полях – привык к этому за 22 года преподавания истории в Уральском государственном университете. Медики уверяют – новый кардиостимулятор позволит пациенту вести тот образ жизни, к которому он привык.