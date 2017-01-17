Свердловчане смогут встретить Крещение по всем обычаям

Крещенское купание. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

Крещение будут отмечать с 18 на 19 января, а уже сегодня можно говорить о том, какие мероприятия ожидаются в один из самых важных церковных праздников.

— 19 января — это день Крещения Господня, или Богоявление. Верующие православные христиане этот праздник встречают прежде всего в храме с молитвой и присутствуют при освящении воды, - сказал настоятель храма Большой Златоуст иерей Виктор Явич. - Богослужения будут проведены накануне праздника и в сам день Крещения, будет служиться литургия, после которой и совершается Великое освящение воды. Господь в этот день крестился, и тем самым стали святы воды. Все, кто решит прикоснуться к этому большому событию, могут прийти и окунуться в иордани либо просто набрать освящённой воды.

Считается, крещенская вода обладает целительной силой. И потому один из обычаев праздника — купания. Всего в этом году по области организовано 106 купелей, ожидается, что окунутся в них будут более сорока тысяч человек.

Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге готовят 20 купелей, их список следующий:

на озере Шарташ у пожарной части № 4 ОФПС МЧС России по ул. Проезжая, 110 — 2 купели

на озере Шарташ у ул. Дарвина, 2 - 4 купели

на озере Шарташ у ул. Сыромолотова, 11 (по берегу в зоне городского пляжа со стороны кузни) — 1 купель

на озере Шарташ у ул. Сакко и Ванцетти, 45 — 2 купели

на озере Шарташ у ул. Отдыха, 25 — 1 купель

Воскресенский храм, посёлок Северка, ул. Стрелочников, 4 — 1 купель

Малоистокский пруд, храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Реактивная, 60а — 1 купель

гостиничный комплекс "Рамада" (Кольцовский тракт, 10-й километр, 15) — 3 купели

река Шиловка, Чкаловский район, посёлок Зелёный Бор — 1 купель

Приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, микрорайон Европейский, на искусственном озере у ул. Двинская — 1 купель

Храм Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4а), Калиновские разрезы — 1 купель

Верх-Исетский пруд со стороны ул. Кирова — 1 купель

Верх-Исетский пруд ул. Школьников, 1 — 1 купель.

А также сооружают искусственные купели: при храме Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17) и у прихода Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Вильгельма де Геннина, 61).

Названные участки обследуют сотрудники ГИМС, ведь совершать купание можно только в специально оборудованных местах. Опасность представляют несанкционированные купели, как пояснили в МЧС, они делаются с нарушением требований, а это ведёт к тому, что человек самостоятельно не может выбраться из необорудованной проруби. Безопасная же купель должна быть оборудована коробом, чтобы человек не ушёл под лёд, глубина таких подводных конструкций составляет порядка 1,20 м. Их ступени постоянно освобождаются ото льда. Как правило, такие места оборудуют пунктами обогрева и палатками для переодевания.

Ещё одним требованием безопасности в этом году является недопустимость столпотворений на льду.

- Лёд сформировался, но выпало большое количество снега, давление на его поверхность очень серьёзное, и лёд не той прочности, какую имеет в январе обычно. Поэтому столпотворения недопустимы, так при толщине льда 30 см не более 30 человек в одно время могут находиться у купели, — обращает внимание начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Пшеницын.

Следить за соблюдением необходимых условий на официальных купелях будут спасатели. В этом году по области к дежурству привлекут порядка тысячи двухсот сотрудников профильных подразделений.

Тем, кто решит окунуться в проруби, важно не забывать о личной безопасности. Медики напоминают: ныряние в ледяную воду - сильное воздействие на организм. При необходимости с собой следует взять принимаемые лекарства, однако зимнее плавание противопоказано при обострении заболеваний. Кроме того, зимнее купание не рекомендуется пожилым людям и маленьким детям.

Есть основные рекомендации для тех, кто планирует окунуться в купель. Для начала нужно разогреть тело, сделав разминку. Окунаться лучше всего по шею, не намочив голову, и не находиться в проруби дольше минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания следует насухо вытереться полотенцем и переодеться в сухую одежду в тёплом помещении либо в транспортном средстве. Полезно будет выпить горячий чай, например из ягод или фруктов с мёдом. Но не рекомендуется употребление спиртного, а также передвижение пешком на дальние расстояния.

Отправляясь на купание, с собой нужно взять купальный костюм и резиновую шапочку, обуться в нескользкую обувь, захватить полотенце и тёплую одежду.

Добавим, что на день Крещения ожидается комфортная погода, порядка минус 10-15 градусов по Цельсию.

Организаторы мероприятия продолжают работу над тем, чтобы свердловчане по всем канонам смогли выполнить традиции этого праздника.