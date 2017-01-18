«Обеды в школу готовлю сама». 13-летняя екатеринбурженка стала участницей кулинарного шоу на СТС

- Опубликовано в №9 от 19.01.2017
В свои 13 лет екатеринбургская школьница Зоя Дмитриева готовит лучше многих взрослых. Осенью, пройдя несколько кастингов, она стала участницей кулинарного шоу на СТС «МастерШеф. Дети» и каждое воскресенье по телевизору удивляла юных зрителей новыми блюдами. Участие в шоу принесло Зое не только новый опыт, но и определённую известность — сейчас она ведёт мастер-классы для детей в ресторане «Паста.Вино» и планирует запустить свой кулинарный канал на Ютубе.
После мастер-класса в ресторане осталась Зоя, её ученик Даня и мама Зои — фотограф Лёля Собенина. Доедают только что приготовленные собственноручно равиоли с творожно-вишнёвой начинкой. «Попробуйте», — предлагает Зоя. Пробую. Действительно очень вкусно.
— На следующий мастер-класс будут ньокки. Это итальянские картофельные клёцки. Картошка замешивается с яйцом, мукой, добавляется немного сыра. Нам так понравился этот рецепт, что мы сейчас постоянно их дома готовим. Экономично, легко и очень вкусно. Тренируемся вместе, потом едим. Поскольку у Зои был большой курс по десертам, мы долгое время питались десертами, — рассказывает Лёля.
Увлекаться кулинарией Зоя начала с пятого класса. Тогда она отказалась от школьного питания и стала сама готовить себе обеды в школу.
— Я просыпалась в шесть утра и шла на кухню. Пока все спали, можно было спокойно экпериментировать. До шоу я готовила на неплохом уровне, хорошо получалась пицца, паста, которую я делала на специальной машинке, сама замешивала тесто, — говорит Зоя.
Фото: Леля Собенина
Новые блюда давались Зое легко — они не сразу получались красивыми, но всегда очень вкусными, поэтому, когда Лёля прочитала в соцсетях о том, что объявляется кастинг во второй сезон «МастерШеф. Дети», было решено участвовать. На первый кастинг Зоя принесла блюдо, приготовленное дома — спринг роллы с тремя соусами. На второй кастинг их вместе с мамой пригласили в Москву. Там было решено готовить рыбу — дорадо в соляном кокане. В поисках качественной свежей рыбы Зоя с Лелёй полдня носились по столице. Найти её оказалось не так-то просто.
Съёмки заняли месяц. Зоя не стала победителем, но её блюда всегда получали хорошие оценки, а тарелки, предназначенные для жюри, мгновенно пустели.
— Многие родители, приехавшие на съёмки со своими детьми, излишне контролировали процесс. Моя родительская стратегия в том, что не нужно постоянно стоять за спиной и говорить, что ребёнок что-то делает неправильно. Он и сам это заметит, — подчёркивает Лёля.
Зоя соглашается с мамой.
— Почему мои сверстники не хотят готовить? Родители не привлекают их к процессу, — рассуждает школьница. — Они приходят домой, мама у плиты. Спрашивают: «Чем помочь?». В ответ: «Лучше не мешай». Мы привыкли всё делать вместе, иногда нам помогает младший брат. Правда, сейчас он немного обижен на готовку, потому что нас с мамой долго не было дома из-за сьёмок. А он не привык с нами так надолго расставаться.
Фото: Леля Собенина
С увлечением Зои в семье перешли на оптовые закупки муки, сахара, пряностей. Из-за активного использования стала сыпаться вся кухонная техника.
— Сегодня приеду домой после мастер-класса, буду готовить ризотто, — говорит юный повар. Будет ли связана с готовкой её будущая профессия, она пока не загадывает. Собирается снимать ролики для Ютуба и мечтает написать свою кулинарную книгу. В любом случае это увлечение, которое точно пригодится в жизни.
Рецепт от Зои Дмитриевой
Черничные равиоли с рикотно-лимонной начинкой, мятным соусом и взбитыми сливками
Ингредиенты:
- черника (1 стакан),
- сахар (пол стакана),
- лимон (2 шт),
- яйцо
- мука (40 г),
- семолина (мука из твёрдых сортов пшеницы, 60 г)
- рикотта
- миндаль измельчённый
- мята
- сливки от 30% для взбивания
- пудра сахарная (2-3 ст. ложки).
Приготовление:
Всыпать в кастрюльку ягоды черники и 2 ст.ложки сахара. Довести до кипения и уварить до мягкости черники. Заместить тесто: полстакана черничного пюре, стакан смеси муки и семолы, 1 яйцо, 1 столовая ложка оливкового масла. Вымесить тесто, завернуть в плёнку и убрать в холодильник на полчаса.
Для начинки смешать рикотту, цедру лимона, муку, измельчённый миндаль, сахар, соль. Раскатать черничное тесто толщиной до 5 мм, вырезать стаканом круги, слепить равиоли, смачивая водой место слепки. Варить 5-7 минут. Для соуса растолочь листья мяты, добавить сахарную пудру. Заварить небольшим количеством кипятка.
Взбить сливки. Налить соус в глубокую тарелку. Разложить равиоли в круг, в центр положить взбитые сливки. Украсить листочками мяты и лимонной цедрой.