Он состарился немножко и опять взглянул в окошко…

Сюжет
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
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- Опубликовано в №9 от 19.01.2017
Его самое известное произведение — «Вот какой рассеянный». Книжка впервые вышла в 1930 году. Рассеянный с той поры слегка постарел, но не утратил способности удивлять окружающих! «КБ» удалось немного узнать о новых приключениях любимого всеми скипидарцами героя.
Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.
Как-то он зашёл в больницу,
Чтоб проверить поясницу.
Перепутал кабинет…
Был аппендикс — больше нет.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Побежал он раз в аптеку,
Там оформил ипотеку
И без лишних волокит
Взял иммодиум в кредит.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
В воду бросивши будильник,
Ждёт, когда вода вскипит.
И, заведши кипятильник,
До утра спокойно спит.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Собираясь на поминки,
Взял весёлые пластинки
И напялил вместо брюк
Памперсов двенадцать штук!
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Он ГАИшнику суёт
Вместо тысячи — пятьсот.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Как-то раз с собой в метро
Взял помойное ведро.
Перед этим на помойку
Он отнёс посудомойку.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Вместо ресторана даму
Он привёл на пилораму
И повёл не танцевать,
А машину разгружать.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Заводить он стал машину —
Говорят ему: «Мужчина!
Перед тем, как заводить,
Вам машину бы купить!»
Он решил купить машину,
А купил себе «Калину».
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Он пришёл в концертный зал —
Демонстрировать вокал.
Стал затягивать он «до» —
Прилетели помидо…
Стал затягивать он «ре» —
Прилетели огуре…
Стал затягивать он «ля» —
Прилетели трюфеля…
* * *
Вместо книжки на ходу
Вынул «Красную бурду».
Вместо плейера беруши
Он себе засунул в уши.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
* * *
Однажды на «Калине»
Он въехал в самосвал
И, выйдя из «машины»,
ГАИшнику сказал:
«Премногоуважаемый
Дубинкополосатый!
Дубинкоуважаемый
Товарищесержатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо проезжать.
Нельзя ли самосвала
К обочине прижать?»
ГАИшник удивился,
КамАЗ посторонился…
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!