Он состарился немножко и опять взглянул в окошко…

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Его самое известное произведение — «Вот какой рассеянный». Книжка впервые вышла в 1930 году. Рассеянный с той поры слегка постарел, но не утратил способности удивлять окружающих! «КБ» удалось немного узнать о новых приключениях любимого всеми скипидарцами героя.

Жил человек рассеянный

На улице Бассейной.

Как-то он зашёл в больницу,

Чтоб проверить поясницу.

Перепутал кабинет…

Был аппендикс — больше нет.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Побежал он раз в аптеку,

Там оформил ипотеку

И без лишних волокит

Взял иммодиум в кредит.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

В воду бросивши будильник,

Ждёт, когда вода вскипит.

И, заведши кипятильник,

До утра спокойно спит.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Собираясь на поминки,

Взял весёлые пластинки

И напялил вместо брюк

Памперсов двенадцать штук!

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Он ГАИшнику суёт

Вместо тысячи — пятьсот.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Как-то раз с собой в метро

Взял помойное ведро.

Перед этим на помойку

Он отнёс посудомойку.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Вместо ресторана даму

Он привёл на пилораму

И повёл не танцевать,

А машину разгружать.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Заводить он стал машину —

Говорят ему: «Мужчина!

Перед тем, как заводить,

Вам машину бы купить!»

Он решил купить машину,

А купил себе «Калину».

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Он пришёл в концертный зал —

Демонстрировать вокал.

Стал затягивать он «до» —

Прилетели помидо…

Стал затягивать он «ре» —

Прилетели огуре…

Стал затягивать он «ля» —

Прилетели трюфеля…

* * *

Вместо книжки на ходу

Вынул «Красную бурду».

Вместо плейера беруши

Он себе засунул в уши.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

* * *

Однажды на «Калине»

Он въехал в самосвал

И, выйдя из «машины»,

ГАИшнику сказал:

«Премногоуважаемый

Дубинкополосатый!

Дубинкоуважаемый

Товарищесержатый!

Во что бы то ни стало

Мне надо проезжать.

Нельзя ли самосвала

К обочине прижать?»

ГАИшник удивился,

КамАЗ посторонился…

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!