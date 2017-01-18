Надо ли платить за родительство?

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Семья
В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.
- Опубликовано в №9 от 19.01.2017
Уральские экономисты и социологи провели исследовательскую работу, чтобы предложить нестандартную для демографической политики идею: родительскую деятельность официально признать трудовой и, соответственно, оплачивать.
— Статус родителя у нас в стране очень низкий. Мать или отец, занимаясь развитием ребёнка, ежедневно развивают его человеческий капитал и теряют свой собственный, — говорит один из авторов концепции, доктор экономических наук, профессор УрФУ Анна Багирова. — Но родительский труд полноценен и имеет право стать обособленной экономической категорией.
— Вы предлагаете платить зарплату профессиональным родителям?
— Речь не о ежемесячном окладе, а о пенсионных выплатах. Чем качественнее результат труда (то есть ребёнок), тем больше пенсия у родителей. Возможны два источника финансирования. Первый — при котором предприятия будут платить налог на использование человеческого капитала. Этот налог затем перераспределяется через пенсионную систему родителям, которые вырастили квалифицированные кадры. Второй — пересмотр неэффективной, на наш взгляд, программы маткапитала.
Учёные предлагают изменить систему пособий и ввести дифференцированные выплаты по итогам каждого этапа воспитания. То есть, к примеру, если мама и папа хорошо постарались с развитием дошкольника, они получат материальное поощрение за этот период и смогут собрать его в школу. Оценка родителям выставляется на каждой стадии (младенческой, дошкольной, подростковой и т. д.), а оценивать качество, по предложению учёных, могут администраторы (социальные работники).
— Для этого мы разработали балльную шкалу и систему показателей. Чем лучше работал родитель, тем больше он наберёт баллов, которые конвертируются в пенсию, — отмечает профессор.
По словам Багировой, их предложения уже обсуждались среди экономистов и демографов, и признать репродуктивный труд особой категорией соглашаются большинство экспертов. Однако больше всего критики вызывают идеи об оценке родительского труда и балльная система.
Комментарии
Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области:
— Такие идеи надо обсуждать. У нас в аппарате мнения разделились. Я лично идеи учёных (в неизменном виде) не принимаю, хотя готов признать родительство трудом и не исключаю появление нового налога. Но баллы, оценка качества… А кто подумал об интересах ребёнка и о безнравственности вмешательства в семью?
Евгений АРТЮХ, отец пятерых детей, экс-депутат областного парламента:
— Это труд. И он должен быть признан и оплачен. Но не за счёт предприятий, а государством из бюджета. Я знаком с европейской семьёй, которая получает за четверых детей около 600 евро в месяц от государства — до тех пор, пока дети не станут совершеннолетними.
Валерий ДУБРОВСКИЙ, директор института экономики УрГЭУ:
— Имеет смысл признать родительство трудом. Если общество согласится на эти особо значимые расходы — мы все солидарно будем оплачивать целевой фонд. Например, через социальные отчисления (0,5 процента, не больше). Но я категорически против оценки этого труда по баллам. Мы не должны делить общество на полезные и неполезные кадровые ресурсы.