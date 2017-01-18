Надо ли платить за родительство?

Уральские учёные предлагают ввести систему дифференцированных выплат по итогам каждого этапа развития ребёнка. Фото: Анастасия Брюханова

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Уральские экономисты и социологи провели исследовательскую работу, чтобы предложить нестандартную для демографической политики идею: родительскую деятельность официально признать трудовой и, соответственно, оплачивать.

— Статус родителя у нас в стране очень низкий. Мать или отец, занимаясь развитием ребёнка, ежедневно развивают его человеческий капитал и теряют свой собственный, — говорит один из авторов концепции, доктор экономических наук, профессор УрФУ Анна Багирова. — Но родительский труд полноценен и имеет право стать обособленной экономической категорией.

— Вы предлагаете платить зарплату профессиональным родителям?

— Речь не о ежемесячном окладе, а о пенсионных выплатах. Чем качественнее результат труда (то есть ребёнок), тем больше пенсия у родителей. Возможны два источника финансирования. Первый — при котором предприятия будут платить налог на использование человеческого капитала. Этот налог затем перераспределяется через пенсионную систему родителям, которые вырастили квалифицированные кадры. Второй — пересмотр неэффективной, на наш взгляд, программы маткапитала.

Учёные предлагают изменить систему пособий и ввести дифференцированные выплаты по итогам каждого этапа воспитания. То есть, к примеру, если мама и папа хорошо постарались с развитием дошкольника, они получат материальное поощрение за этот период и смогут собрать его в школу. Оценка родителям выставляется на каждой стадии (младенческой, дошкольной, подростковой и т. д.), а оценивать качество, по предложению учёных, могут администраторы (социальные работники).

— Для этого мы разработали балльную шкалу и систему показателей. Чем лучше работал родитель, тем больше он наберёт баллов, которые конвертируются в пенсию, — отмечает профессор.

По словам Багировой, их предложения уже обсуждались среди экономистов и демографов, и признать репродуктивный труд особой категорией соглашаются большинство экспертов. Однако больше всего критики вызывают идеи об оценке родительского труда и балльная система.