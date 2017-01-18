Родители жалуются на усталость детей и нагружают их ещё больше

По мнению психологов, после школы, домашнего задания и кружков у современного ребёнка совсем не остаётся главного условия для развития — свободного времени. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017 под заголовком «Перебор»

По данным опроса «ОГ», в котором приняли участие несколько родительских комитетов Екатеринбурга, в среднем дети тратят на выполнение домашнего задания в полтора-два раза больше времени, чем допускают нормативы. Родители требуют сократить нагрузку и нередко конфликтуют с учителями.

Начальная школа

Больше всего жалоб — от начального звена: дети не укладываются в рекомендованные СанПиНом полтора часа. К примеру, мамы и папы гимназии №37 утверждают, что их второклассники вынуждены после школы заниматься по 3,5–4 часа. Чтобы распределить нагрузку по неделе, часть уроков делают на выходных, в итоге на полноценный отдых не остаётся времени.

Максимально вовлечённые в подготовку «домашки» родители обвиняют во всём сложные учебные программы и педагогов. Больше всего претензий они предъявляют самым энергозатратным творческим заданиям, которых много, к примеру, в программе «Перспектива». На этой почве часто возникают конфликтные ситуации с учителями.

— Кого ни спросишь, все сидят до ночи. В этой четверти я добилась того, чтобы ни ИЗО, ни технологию на дом не задавали, — говорит председатель родительского комитета школы № 10 Марина Павлюк. — Программой предусмотрено выполнение работы на уроке. Пусть педагог оценивает то, что сделал ребёнок, а не мама или бабушка.

Среднее и старшее звено

Российские подростки считаются одними из самых загруженных в мире. По данным международной образовательной программы PISA, которая исследует успеваемость 15-летних школьников из 70 стран, наши дети тратят на домашнюю работу 9,7 часа в неделю, то есть 1,6–1,9 часа в день в зависимости от количества учебных дней (это второе место по нагрузке, на первом — Китай и почти 13,8 часа в неделю). Но что интересно — по российским нормам СанПиН это не такие уж большие цифры: у нас 8–11-классникам могут задавать «домашку» в расчёте от 2,5 до 3,5 часа в день.

Кстати В начале XX века власти Калифорнии запретили домашние задания для всех учащихся до восьмого класса. Аргумент был такой: выполнение бытовых обязанностей по дому важнее. Но потом настал 1957 год, и СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Это, по мнению исследователей, стало импульсом к масштабной реформе американского образования. И домашнюю работу вернули в тройном объёме…

Правда, для екатеринбуржцев это не предел: в школах разного уровня (№ 70, 110, 208, 37, 10, 4) старшеклассники тратят на уроки по 4–4, 5 часа. И если сами ребята особо не жалуются (некогда), то их родители изливают душу в соцсетях.

В ответ на претензии педагоги уверяют, что ещё никогда дети не были так нагружены… родителями.

— У сына танцы три раза в неделю по два часа и один раз часовое занятие, — признаётся Марина Павлюк. — А если концерты, то одни только репетиции отнимают по четыре часа. Сидим с уроками после тренировок.

Фото: Алексей Кунилов

На родительских форумах пользователи жалуются на чрезмерный объём уроков и в соседней ветке рассказывают, как доставить ребёнка на плавание, успеть на вокал и в театральный кружок. Кроме того, по данным репетиторских сайтов, в Екатеринбурге растёт спрос на услуги наёмных учителей. Не только для подготовки к ЕГЭ, но и для начальной школы: уже для 2–3-х классов нанимают репетиторов по математике, русскому, иностранному и даже по ИЗО…

— Не всегда это идёт на пользу. Нельзя просто так следовать моде или престижу, — комментирует ситуацию руководитель управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — Иногда надо слышать просьбы ребёнка, видеть в нём личность. Надо исходить из возможностей детей, а не реализовывать свои амбиции.