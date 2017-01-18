Как поддерживать порядок в доме?

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Семья
В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.
- Опубликовано в №9 от 19.01.2017
Небольшие хитрости, которые есть у каждой хозяйки или хозяина, помогут сделать наведение порядка в доме наименее затратным — и по времени, и по деньгам. Публикуем здесь одновременно простые и оригинальные советы по уборке квартиры.
- Перед тем как чистить рыбу или курицу, столешницу можно покрыть бумагой для выпечки или пищевой плёнкой. В конце грязной процедуры бумагу или плёнку можно будет выкинуть вместе с мусором, и не придётся отмывать стол.
- Сок лимона может пригодиться для того, чтобы убрать налёт на кранах или вокруг слива в раковине. Это экологически чистое средство борется с грязью и ржавчиной не хуже, а то и лучше любой бытовой химии.
- С жирными и липкими пятнами на кухне поможет справиться мука. Необходимо немного присыпать ею пятно и потереть. Главное — не переборщить, чтобы не пришлось отмывать всю кухню уже от муки. Жир начнёт скатываться, и его остатки легко можно будет оттереть обычной губкой. По такому же принципу работает мел.
- А вот микроволновку изнутри можно отмыть и вовсе без каких-либо специальных средств. Достаточно нагреть в ней влажное чистое полотенце. При этом образуется пар, который размягчит все остатки пищи на стенках. Их можно будет легко удалить тем же полотенцем. При более сложных и застарелых пятнах можно нагреть ёмкость с водой, в которую добавлены сок лимона, пара ложек соды или уксуса.
- Подобным способом можно очистить и кафель в ванной комнате. Стоит только пустить горячую воду в ванну и закрыть дверь на 30 минут. За это время пар от воды осядет на стенах и поможет быстро оттереть все пятна. При этом зеркало в ванной обязательно запотеет. Многим это доставляет неудобство, но избавиться от этой проблемы несложно. Нужно лишь нанести на зеркало немного пены для бритья, а потом стереть её. При этом образуется тонкая незаметная плёнка, которая не даст стеклу запотеть ещё долго.
- Если вы собираетесь постирать пуховик в машинке, то вместе с ним в барабан стоит положить несколько теннисных мячей. Они не дадут скататься пуху и выбьют всю пену. Таким же образом можно стирать пуховые одеяла и подушки. А вот перьевые подушки и одеяла надо прокручивать в стиральной машинке дважды, иначе перья задержат пену, и её не получится выполоскать до конца.