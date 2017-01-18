Как поддерживать порядок в доме?

Небольшие хитрости помогут справиться с домашними делами легко и просто. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Небольшие хитрости, которые есть у каждой хозяйки или хозяина, помогут сделать наведение порядка в доме наименее затратным — и по времени, и по деньгам. Публикуем здесь одновременно простые и оригинальные советы по уборке квартиры.