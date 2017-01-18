Областная газета
Общество 18 января 2017, 19:13

В минувшем году 356 многодетных семей купили новое жильё

Сюжет

Семья
В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.



  • Опубликовано в №9 от 19.01.2017 

В 2016 году 521,7 миллиона рублей из областного бюджета были потрачены на социальные выплаты многодетным семьям. 356 таких семей в Свердловской области смогли за счёт этого улучшить жилищные условия.

По данным регионального Фонда жилищного строительства, 143 семьи потратили денежную выплату на строительство индивидуального жилья или реконструкцию домов. Остальные приобрели новые квартиры или вложили полученные средства в долевое строительство.

Размер соцвыплаты зависит от количества членов семьи и цен на жильё. Семья с тремя детьми может получить 30 процентов от стоимости жилого помещения, с четырьмя детьми — 40 процентов, с пятью и более — 50 процентов.

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