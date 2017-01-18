Меньше делаем руками — и не взрослеем

Старшая дочь охотно помогает родителям, а вот младшей это пока неинтересно. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Часто в семьях, сообществах в Интернете, социальных сетях и среди педагогов обсуждается инфантильность современных подростков. Редко какой второклассник может приготовить себе яичницу или даже элементарно нарезать хлеб и налить чай. Восьмиклассники ни за что не будут варить кашу или жарить картошку — максимум приготовят бутерброд. Но ведь поколение современных мам и пап в свои 14 легко готовили супы и выкапывали пол-огорода картошки. Почему дети сегодня настолько несамостоятельны? Об этом говорим с Рустамом МУСЛУМОВЫМ, кандидатом психологических наук, преподавателем Уральского федерального университета.

— Понятие детства за 400 последних лет сильно изменилось. Его протяжённость увеличивается с каждым поколением. Вот уже и Всемирная организация здравоохранения продлила возраст юности до 25 лет. А вспомните шекспировских героев: Ромео и Джульетта в свои 13–14 лет описаны вполне взрослыми людьми, способными на принятие решений. Роскошь длительного детства — не такой уж долгий опыт человечества. Ещё столетие назад 12-летний способен был выполнять более 100 бытовых работ. Наш современник в том же возрасте имеет лишь три—четыре подобных трудовых навыка.

— Куда всё делось?

— Общество меняется, и эти перемены влияют на социальную ситуацию развития, в которой находится ребёнок. Ребёнок — это самое адаптирующееся существо на Земле, он легко приспосабливается к любой изменившейся ситуации, отражая в себе общество. Русский педагог Эльконин говорил об этом: «ребёнок присваивает себе окружающую среду». Проблема воспитания в детях самостоятельности и ответственности появилась не сегодня.

— Насколько важно формировать навыки самообслуживания у школьника?

— Они дают самостоятельность, так что без них — никуда. А ребёнок как личность формируется в деятельности, имеющей цель. Цель создаёт мотивацию. В ходе достижения этой цели человек должен уметь её менять. Причём это должно быть связано с преодолением себя: делать не хочется, но надо, и других вариантов нет. Никто ведь не спорит, что любой взрослый должен уметь себя обслуживать. Если такая деятельность в жизни ребёнка имеется, он будет взрослеть. Но если всё даётся ему легко, сила воли не будет формироваться, и вместе с этим не будет личности.

Кстати На ту же тему в «Областной газете» ранее высказалась Майя Петровна Никулина в материале Меньше делаем руками — глупеем

— Что создаёт волю?

— Самостоятельность, возможность самому принимать решения и добиваться целей. А в современном мире ребёнка всё время ведут. Ему некогда задуматься, нет времени перевести дух и проделать внутреннюю работу.

— О каком возрасте вы говорите?

— Сила воли формируется в сенситивный период — до 16 лет, основные успехи закладываются в возрасте от шести до 11 лет — в начальной школе. Не сформируется сила воли до 16 лет — сенситивный период пройдёт и больше уже не вернётся. В старшем возрасте силу воли уже не сформировать: надо успевать делать это вовремя. Причём воля формируется лишь в той сфере деятельности, которую ребёнок выбирает сам, занятия из-под палки не годятся.

— Когда надо приучать детей к самостоятельности?

— С возраста около трёх лет, когда ребёнок впервые говорит: «Я сам». К трём годам малыш уже сформировал все свои черты характера — в этом возрасте завершается половина психического развития человека. Он готов к входу в общество, у него появляется замещающая игровая деятельность: если раньше он просто катал машинки, то в этот момент начинает представлять себя водителем. Начинает формироваться и воля. В это время он вполне способен сам одеваться. Затем он начнёт наводить порядок в комнате, мыть посуду, научится готовить. В 8–9 лет каждому по силам уметь делать яичницу, наливать чай и готовить бутерброды. И эти умения важнее для становления личности, чем навязанные взрослыми кружки и секции. Действия по обслуживанию себя понятны детям, они видят их цель, способны доводить до конца, а значит, они эффективнее формируют силу воли, чем любая спортивная школа.

В младших классах школы ребёнок наращивает исполнительское мастерство, он способен стремиться к идеалу в своих действиях, к совершенству. Вчера он чистил картошку коряво, а сегодня, постаравшись, чистит её ровно.

— Но многие ещё в этом возрасте вовсю играют?

— Игра игре рознь. Компьютерная, например, не формирует личность, сколько в неё ни играй. Хороши те игры, которые требуют от ребёнка создать план действий, понимать мотивы других участников игры, предугадывать их действия, хитрить, радоваться от удач и разочаровываться от поражений. Особенно важны сюжетно-ролевые игры, которые позволяют примерять роль разных персонажей на себя. Если ребёнок недостаточно играл в сюжетно-ролевые игры со сверстниками в детстве, он вырастает эмоционально незрелым человеком, не способным к сопереживанию, эмоционально тупым. Таких взрослых, например, легко обмануть.

Мнение Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 в посёлке Троицком Талицкого ГО: — У нас, в сельской местности, ещё много самостоятельных детей, способных и обслужить себя, и принимать необходимые решения, и отвечать за свои поступки. В деревне люди вынуждены растить новое поколение по старинке: летом отправляют за коровой в пастушное, зимой спрашивают за расчистку двора от снега. Поэтому наши, деревенские, дети не очень отличаются от тех, какими когда-то было поколение школьников 70–80-х годов XX века. Но в последние годы и у нас стало больше родителей, кто много работает, а потому мало уделяет внимания своим чадам. И испытывает чувство вины перед ними, а взамен старается ограждать детей от всякой ответственности. Эта мнимая забота оборачивается жизненными драмами. Неприученные к самостоятельности выпускники школ сами ничего делать не желают, готовы хоть всю жизнь жить за родительский счёт. Когда же взросление происходит в отведённое природой время, то свой жизненный путь старшеклассник выбирает сам и профессию приобретает с желанием, да и работает потом с удовольствием.

— Выбор между делом и игрой на планшете для ребёнка очевиден?

— Как только ребёнок способен сам выбрать что-либо, надо спрашивать его мнение. Начиная от «Что ты будешь есть?» до «На что потратишь деньги?». Делая личный выбор, он одновременно учится отвечать за него. Самостоятельный выбор позволяет ему реализовывать себя, чувствовать удовлетворение от собственных решений. Очень часто дети сегодня не имеют ни времени, ни потребности сами принимать решения. Таково и современное общество взрослых — общество потребления. Много ли мы по-настоящему сами выбираем что-либо в нашей жизни? Этот выбор навязан нам рекламой, СМИ, Интернетом, общественным мнением. И тем более ребёнку трудно устоять от навязываемых занятий. Заметьте — всё, что кому-то надо продать, упаковано в яркую обёртку, выглядит максимально притягательно. Ребёнок в силу несформированности воли не способен отказаться от мельтешащих на экране кадров, от игр на гаджете. А вот учёба и самостоятельность вовсе не даёт той эмоциональной насыщенности, которую легко получить от компьютерной игрушки. Поэтому-то учёба и чтение книг не становится для школьника любимым занятием.

— Точно так же мы ждём результата и от учёбы?

— Конечно, мама и папа хвалят за хорошие оценки, и это не особо трогает. Яркие эмоции появляются от получения новых знаний, а не от пятёрок. Если вы будете спрашивать ребёнка, что вы сегодня изучали, вместе с ним переживать радость, что он научился делить столбиком или узнал о законе Ньютона — это будет мотивацией. А отметка — нет. Почему школьники не любят уроки? Они там занимаются тем, что им не нравится — вот ответ. Деятельность необязательно должна быть интересна, но она должна иметь цель. Полно краснодипломников и золотомедалистов, не устроенных в жизни, которые так и не нашли себя, не реализовались!

— Ещё одна черта современных родителей — потребность максимально защитить своих детей. Правильно ли мы в этом поступаем?

— Ребёнок сам должен выходить из конфликтов в коллективе, без подобного опыта во взрослой жизни ему придётся туго. Не стоит без конца бегать в садик или в школу «на разборки» с детьми, педагогами и другими родителями: позвольте детям самим находить оптимальный вариант социального поведения. К тому же при таком поведении мам и пап ребёнок перенимает у них страх, что мир настроен против него. А если дети сами будут справляться с проблемами в коллективе, они научатся брать ответственность за свою жизнь и сформируют так необходимое им ощущение, что они сами управляют своей жизнью. Позвольте детям самим принимать решения в своей жизни. Больше разговаривайте с ними — не учите их жизни, а слушайте их. По статистике, отцы проводят с детьми в день 17 минут, а мамы — два часа. Этого крайне мало — в том числе и для того, чтобы научить их самообслуживанию.