Более 800 литров спиртосодержащей продукции изъяли на Среднем Урале

С 23 декабря 2016 года "фунфырики" под запретом. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

В Свердловской области продолжается работа по выявлению запрещённой к реализации непищевой продукции с этиловым спиртом.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за три недели специалисты ведомства совместно с сотрудниками МВД провели более тысячи проверок, во время которых изъяли 7 358 бутылочек, в которых продаются настойки вроде «Боярышника», общим объёмом 802,9 литра. Недобросовестные предприниматели торговали незаконным товаром в Екатеринбурге, Сысерти, Серове, Ирбите, Полевском и целом ряде других городов. Вся продукция была изъята или арестована.

Поводом для масштабных проверок торговых точек стал случай массового отравления жителей Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт. Раньше Роспотрбнадзор не проводил таких проверок на том основании, что это не пищевая продукция. Но после иркутской истории 23 декабря 2016 года главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о приостановлении на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости).

О фактах продажи незаконной продукции граждане могут сообщать по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Свердловской области (343) 362–87–46.