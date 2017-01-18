«Не хочу диплом с процентами»

Среди свердловчан–пользователей образовательными кредитами — больше всего студентов УрФУСреди свердловчан–пользователей образовательными кредитами — больше всего студентов УрФУ. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

На этой неделе федеральные СМИ сообщили о том, что Сбербанк временно прекратил приём заявок на образовательные кредиты с государственной поддержкой. Это был единственный банк, который выдавал ссуды на образовательные цели на льготных условиях.

Заморозили на время

На сайтах, где была информация об этой программе, висят объявления: «Действие предложения закончено». Сотрудники банка утверждают: кредит получат те, кто успел подать заявку до конца 2016 года. На льготных условиях занять можно было до ста процентов стоимости обучения под 7,5 процента годовых, а выплачивать долг в течение десяти лет после получения диплома. Такие займы прежде выдавал ещё Росинтербанк, но минувшей осенью у него была отозвана лицензия.

В Сбербанке утверждают, что программа поддержки студентов заморожена временно, в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года постановления правительства РФ № 702, касающегося субсидирования процентной ставки за счёт средств федерального бюджета по кредитам. Когда в документы, регламентирующие реализацию программы, будут внесены необходимые изменения, приём заявок на образовательные кредиты во-

зобновится. «Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года», — отметили в пресс-службе финансовой организации. В Минобрнауки РФ заявили, что сокращение финансирования программы не планируется.

В госпрограмме — четыре вуза

Между тем среди свердловских студентов этот банковский продукт не пользовался большой популярностью.

— В 2016 году Сбербанк в Свердловской области выдал 133 образовательных кредита с государственной поддержкой на сумму 35,6 миллиона рублей, — сообщила «ОГ» пресс-секретарь Уральского банка Сбербанка России Татьяна Кириллова.

Согласитесь, совсем немного, если учесть, что в высших и средних специальных учебных заведениях региона обучаются свыше 140 тысяч человек.

— Средняя сумма займа составила 267,5 тысячи рублей. Программа госсубсидирования предполагала льготный период уплаты основного долга и части процентов. Заёмщики, получившие поддержку государства, оплачивали проценты в течение всего срока обучения, а оставшуюся задолженность могли погасить в течение десяти лет после завершения учебы, — пояснила Татьяна Кириллова.

Она отметила, что оформить такой кредит могли студенты и абитуриенты вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые учатся на коммерческой основе и имеют соответствующие соглашения с Министерством образования и науки РФ, а также Сбербанком.

В нашем регионе такие соглашения заключили всего четыре вуза: Уральский федеральный университет (УрФУ), Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ), Уральский институт экономики, управления и права (УИЭУиП) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). Пользователями кредитов в основном являются студенты УрФУ и УИЭУиП. В УрГЭУ, например, как сообщили нам в вузе, всего четверо студентов оплачивают учёбу за счёт заёмных средств.

— У нашего университета есть договоры со Сбербанком и министерством образования, но образовательными кредитами пользуются единицы. Возможно, потому что стоимость обучения в вузе не так велика и вносить плату можно помесячно. Более популярна оплата обучения средствами материнского капитала, — подчеркнул ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Проценты с первых дней

Студенты учебных заведений, не участвующих в госпрограмме, при острой необходимости обращаются за деньгами в другие банки. Но это происходит нечасто.

— В кредитной линейке УБРиР нет целевых потребительских кредитов. Клиенты могут получить заёмные средства и потратить их по своему усмотрению, но при запросе указывают цель. Займы на обучение составляют пять процентов от всех запросов, — сообщила замдиректора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития Евгения Гинзбург.

Видимо, будущим молодым специалистам не хочется чувствовать себя перед кем-то в долгу, да и уверенности нет в том, что сразу удастся устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу.

— Среди моих знакомых нет таких, кто взял бы ссуду на обучение. И мне не нравятся подобные схемы: не хотелось бы быть обязанной кому-то. Лучше приложить все усилия и поступить на бюджет. Не хочу диплом с процентами. Когда тебе лет 18–20, не очень осознаёшь, что такое кредит, а потом придётся несладко. Поэтому я не советовала бы абитуриентам влезать в долги, — пояснила студентка магистратуры Уральского государственного педагогического университета Елена Кудрина.

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете, по словам ректора Евгения Дорожкина, также лишь единицы оплачивают обучение с помощью заёмных средств.

— Но я считаю, что льготные ссуды на получение образования обязательно должны быть, потому что далеко не в каждой семье есть возможность оплатить учёбу, — подчеркнул Евгений Дорожкин.

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин низкого спроса на образовательные кредиты в России — стремление заранее накопить на образование детей, а также необходимость выплачивать проценты с первого месяца пользования заёмными средствами.

— Во многих странах, где практикуется выдача образовательных кредитов, студент, пока учится, ничего не платит банку. Проценты капитализируются, то есть прибавляются к сумме кредита. Когда человек становится дипломированным специалистом, ему даётся ещё три-шесть месяцев на трудоустройство, лишь после этого он начинает погашать долг вместе с процентами, — отметил директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин. — У нас в стране даже по льготным кредитам, которые выдавал Сбербанк, выплачивать проценты нужно было сразу. В других банках образовательные кредиты лишь называются так, но не являются такими по сути. Мне бы очень хотелось, чтобы и в нашей стране, как во всех цивилизованных странах, у молодых людей была возможность получить настоящий образовательный кредит.