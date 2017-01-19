Священники не смогут быть артистами?

Иеромонах Фотий на своих концертах собирает полные залы. Фото: Вячеслав Клименко

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

В РПЦ составили список профессий, совместимых и несовместимых со священством (так написано). Документ был выложен во вторник на официальном сайте Московского патриархата, на портале Богослов.ру и других православных ресурсах в Интернете, а также направлен в епархии РПЦ для получения отзывов. Авторы предлагают присоединиться к дискуссии о том, кем могут и кем не могут работать священники.

В документе говорится, что священнослужители не могут быть задействованы в воинской службе и любой работе в частных корпорациях, предполагающей ношение и применение оружия. Исключение составляют военное духовенство и преподаватели в военных школах. Также предлагается запретить священникам быть чиновниками, работать в органах исполнительной власти, судах, прокуратуре, в учреждениях, производящих следствие и дознание, и в муниципальных органах власти. Запрет не распространяется на преподавание в государственных или муниципальных учебных заведениях и работу на госпредприятиях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на подобных должностях.

Клирики не должны быть практикующими врачами и заниматься другой «деятельностью, сопряжённой с пролитием животной крови», например, работать ветеринаром или егерем. Запрещено также заниматься бизнесом, торговать, быть адвокатами, актёрами, танцорами и певцами, трудиться в игорных домах, казино, барах.

А как же иеромонах Фотий? В 2015 году он получил благословение от митрополита Калужского и Боровского Климента на участие в телешоу «Голос» и стал победителем. Его поздравил сам патриарх Кирилл. Фотий активно гастролирует — в феврале он даст концерт и в Екатеринбурге, билеты на него неплохо продаются.