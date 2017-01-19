Священники не смогут быть артистами?

- Опубликовано в №9 от 19.01.2017
В РПЦ составили список профессий, совместимых и несовместимых со священством (так написано). Документ был выложен во вторник на официальном сайте Московского патриархата, на портале Богослов.ру и других православных ресурсах в Интернете, а также направлен в епархии РПЦ для получения отзывов. Авторы предлагают присоединиться к дискуссии о том, кем могут и кем не могут работать священники.
В документе говорится, что священнослужители не могут быть задействованы в воинской службе и любой работе в частных корпорациях, предполагающей ношение и применение оружия. Исключение составляют военное духовенство и преподаватели в военных школах. Также предлагается запретить священникам быть чиновниками, работать в органах исполнительной власти, судах, прокуратуре, в учреждениях, производящих следствие и дознание, и в муниципальных органах власти. Запрет не распространяется на преподавание в государственных или муниципальных учебных заведениях и работу на госпредприятиях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на подобных должностях.
Клирики не должны быть практикующими врачами и заниматься другой «деятельностью, сопряжённой с пролитием животной крови», например, работать ветеринаром или егерем. Запрещено также заниматься бизнесом, торговать, быть адвокатами, актёрами, танцорами и певцами, трудиться в игорных домах, казино, барах.
А как же иеромонах Фотий? В 2015 году он получил благословение от митрополита Калужского и Боровского Климента на участие в телешоу «Голос» и стал победителем. Его поздравил сам патриарх Кирилл. Фотий активно гастролирует — в феврале он даст концерт и в Екатеринбурге, билеты на него неплохо продаются.
Мнение
Евгений (Кульберг), епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии:
— Некоторые виды деятельности создают препятствия для того, чтобы человек мог качественно совершать богослужение. Сложно представить, чтобы священник был задействован на воинской или государственной службе во время, допустим, Пасхи. Может возникнуть ситуация, когда ему нужно проводить службу, исповедовать человека, проводить церемонию причастия или отпевания, а ему говорят, что ему в это время необходимо быть на совещании или конференции. Возникнет конфликт, противоречие. Есть печальные примеры, когда священнослужители идут в шоу-бизнес, они разрушаются как священники и вместе с тем не могут состояться как артисты. Поэтому я поддерживаю создание такой оградительной меры, чтобы хорошие священники не становились плохими танцорами.