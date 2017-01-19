Областная газета
Общество 19 января 2017, 06:00

За первые недели января 72 нелегала выдворили из Екатеринбурга

Всё чаще нелегалам, приехавшие на заработки в Свердловскую область, отправляются на родину за свой счёт. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана приехали на заработки в Свердловскую область, не имея на то законных оснований.

Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, кроме того, суд вынес постановление об их принудительном выдворении из страны. Штрафы и авиабилеты иностранные граждане оплатили самостоятельно: кто-то получил деньги от родственников, другие отдали свои накопления, некоторым помогли представители диаспор.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области отмечают, что за последнее время число граждан, выдворяемых из страны за счёт бюджетных средств, существенно снизилось. В 2016 году из 1 422 мигрантов, выдворенных из страны, только 215 человек улетели на родину за государственный счёт. Остальные 1 207 человек самостоятельно оплатили билеты.

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Крещенское купание

СЮЖЕТ: Крещенское купание
Адреса купелей и даты освящения, советы медиков и фотографии участников купаний.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 января)

Первая полоса надеждинской газеты «Пролетарий» с информацией о переименовании города в Кабаковск
83 года назад будущий Серов получил имя «врага народа»