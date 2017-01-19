За первые недели января 72 нелегала выдворили из Екатеринбурга

Всё чаще нелегалам, приехавшие на заработки в Свердловскую область, отправляются на родину за свой счёт. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана приехали на заработки в Свердловскую область, не имея на то законных оснований.

Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, кроме того, суд вынес постановление об их принудительном выдворении из страны. Штрафы и авиабилеты иностранные граждане оплатили самостоятельно: кто-то получил деньги от родственников, другие отдали свои накопления, некоторым помогли представители диаспор.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области отмечают, что за последнее время число граждан, выдворяемых из страны за счёт бюджетных средств, существенно снизилось. В 2016 году из 1 422 мигрантов, выдворенных из страны, только 215 человек улетели на родину за государственный счёт. Остальные 1 207 человек самостоятельно оплатили билеты.