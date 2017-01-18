В Минобрнауки запустили интерактивный информационный портал «Бюджет для граждан»

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Вчера в Минобрнауки РФ представили интерактивный информационный портал «Бюджет для граждан». Это ресурс, который в удобной форме представляет доступ к полной информации о финансировании и развитии системы образования в нашей стране, сообщает официальный сайт ведомства.

Для удобства восприятия все данные о вузах, школах, детсадах, грантах, олимпиадах, документах представлены в виде яркой инфографики и видеороликов. Источники информации — официальные данные Росстата, федерального казначейства и информационных систем министерства.

На портале можно узнать, какие существуют категории стипендий и рассчитать потенциальный размер своей стипендии, как попасть в список претендентов на президентский грант, как и где повысить квалификацию. Кроме того, здесь сконцентрирована масса сравнительных показателей по регионам — средние зарплаты преподавателей, финансирование сельских школ, распределение бюджетных мест, а также просто любопытные факты. Например, о том, что каждый 25-й гражданин России — дошкольник.

Портал размещён на официальном сайте министерства образования, доступ к нему открыт для всех.

— Для граждан и СМИ — это дополнительная, подчас новая информация о системе образования и науки в России, — сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на презентации проекта. — Для министерства это возможность наладить эффективную систему общественного контроля, «сверить часы» с обществом, услышать критику, совет или одобрение нашей работы. Работа над порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года. Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, техникумов и вузов.