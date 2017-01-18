Из семи недобросовестных застройщиков под арестом был только бард Новиков

В Свердловской области из-за семи недобросовестных застройщиков больше тысячи пайщиков и дольщиков остаются без жилья. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №9 от 17.01.2017

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области к концу 2016 года получил несколько десятков обращений от дольщиков, которые по сей день остаются без жилья. По семи актуальным долгостроям проводятся встречи с девелоперами. Однако несмотря на то, что по некоторым из таких объектов решение уже сформировано, наблюдатели констатируют, что кризисные условия могут затянуть решение проблем пайщиков.

За 2016 год пайщики Свердловской области, чьи дома по разным причинам оказались недостроенными в намеченные сроки, направили в адрес регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой 22 индивидуальных и коллективных обращения. Однако проблемы большинства объектов особо не фигурировали в новостных заметках, констатирует уполномоченный. В СМИ активно обсуждалось лишь резонансное дело барда Александра Новикова.

Напомним, что в данный момент артист находится под подпиской о невыезде. Однако с 23 по 29 декабря прошлого года Новиков был заключён под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело возбуждено в рамках расследования ситуации с пайщиками ЖСК «Бухта Квинс», которые инвестировали в строительство коттеджей порядка 150 млн рублей. Однако застройщик — ГК «ДомБери» (80% уставного капитала принадлежали Новикову, до 2012 года он числился соучредителем) свои обязательства по возведению домов не выполнил до сих пор. По этому же делу, к слову, под подпиской о невыезде находится и бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов, как бывший бизнес-партнёр Новикова.

Помимо «Бухты Квинс» в регионе существует несколько других крупных недостроев. Уже долгое время свою недвижимость не могут получить дольщики многоквартирного дома в Дегтярске по улице Клубная, 22 и двух недостроенных домов в Екатеринбурге по улицам Червонная, 19 и Академика Постовского, 6. Дольщики ЖК «Кольцовский» вовсе организовывали массовые голодовки. Также акциями протеста отметились дольщики ЖК «Кольцовский дворик» и ЖК «Первый Николаевский». Последний, к слову, по данным Татьяны Мерзляковой, — самый крупный недострой (порядка тысячи дольщиков).

Проект ЖК «Первый Николаевский», стоимостью около пяти миллиардов рублей, состоит из двух очередей: 14-этажный дом планировалось построить к концу 2017 года, 25-этажный — к третьему кварталу 2017-го и 32-этажный — к концу 2018 года. Ни одна из очередей до сих пор не введена. По словам самих дольщиков, работы на объектах строительства практически не ведутся с лета 2016 года.

По словам представителя потерпевшей стороны Анатолия Матюшко, на текущий момент в тандеме с главным инвестором строительства — ПАО «Сбербанк России», они ведут подготовку к созданию официальной рабочей группы дольщиков. Кроме того, сейчас заканчивается процесс по банкротству застройщика ООО «УктусСтрой» — «дочки» НП «Уралэнергостройкомплекс».

Директор НП «Уралэнергостройкомплекс» депутат гордумы Игорь Плаксин обещает дольщикам продолжить строительство. Однако дольщики в этом сильно сомневаются, указывая на возможное уголовное преследование политика-коммерсанта.

По мнению юристов, строительный кластер на сегодняшний день находится чуть ли не в самых плохих условиях, по сравнению с прочими сферами бизнеса. Арбитражный адвокат Евгений Витман, оглядываясь на судебную практику, указал, что кризис с большой долей вероятности продолжит давить на девелоперов, что может существенно увеличить число подобных долгостроев.

— У строителей очень плохи дела. Особенно плохо — у строителей, которые занимаются коммерческой недвижимостью. Она не продаётся. Если как-то худо-бедно людям ещё нужно улучшать свои жилищные условия, хотя и там фактически нулевой рост, то на рынке продажи площадей под офисы пока улучшений не видно, — считает юрист.