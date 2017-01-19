83 года назад будущий Серов получил имя «врага народа»

Первая полоса надеждинской газеты «Пролетарий» с информацией о переименовании города в Кабаковск

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

19 января в 1934 году город Надеждинск (ныне — Серов) был переименован в Кабаковск.

В 1893 году владелица Богословского горного округа Надежда Половцова приняла решение построить на реке Какве новый сталерельсовый завод и — соответственно — рабочий посёлок при нём. Названо поселение было в честь хозяйки — Надеждинском. А новое имя город получил в честь первого руководителя Свердловской области — Ивана Дмитриевича Кабакова.

Он родился в 1891 году в Нижегородской губернии (как, кстати, и Яков Свердлов, чьё имя до сих пор носит наша область). На Урал Кабаков попал в возрасте 36 лет — в 1928 году, когда его избрали председателем Уральского облисполкома и председателем Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б). Через полгода, в январе 1929-го, он возглавил Уральский обком ВКП(б), а после разделения Уральской области стал первым секретарём Свердловского обкома ВКП(б).

Свердловская область была образована 17 января 1934 года. А уже через два дня Надеждинск был переименован в Кабаковск…

Кабаков возглавлял Средний Урал чуть больше трёх лет — до 22 мая 1937 года, когда его арестовали «за принадлежность к контрреволюционному уклону правых». И уже через неделю — 29 мая — пленум городского Совета постановил: «Снять имя врага народа Кабакова с города и района, металлургического завода, жел. дорожных станций и со всех социально-культурных и хозяйственных организаций и учреждений города и района». Город опять стал Надеждинском и прожил под этим именем ещё три года.

Серовом — в честь Героя Советского Союза лётчика Анатолия Серова, родившегося неподалёку от Надеждинска, — город стал 7 июня 1939 года.