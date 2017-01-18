Екатеринбург решит, как будет выглядеть к 2030 году

Стратегическое развитие Екатеринбурга в прошлом году обсуждалась на нескольких форумах строительства. Один из таковых - 100+Forum. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

До конца года в Екатеринбурге появится Стратегия пространственного развития города до 2030 года. По сути, сейчас решается, как будет выглядеть столица Среднего Урала через 10–15 лет. Первая редакция документа будет разработана к апрелю, а в окончательном варианте, пройдя необходимые согласительные процедуры, он будет вынесен на утверждение гордумы в декабре 2017 года.

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ станут основой стратегии, рассказал и. о. начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации Сергей Косенко. Один из главных — развитие межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках проекта Екатеринбургской агломерации.

— Как бы мы ни относились к понятию агломерации, сегодня эксперты констатируют, что фактически её элементы уже сложились. Часть жителей области работают в Екатеринбурге, часть екатеринбуржцев постоянно отдыхают за пределами города. Есть вопросы межмуниципального сотрудничества, которые необходимо обсуждать с коллегами из других муниципалитетов — например, возможность совместного строительства полигонов коммунальных отходов, — считает Сергей Косенко.

Один из принципов, связанных с естественной городской средой — создание «красных» и «зелёных» зон (в первых будет максимально развиваться строительство, во вторых — сохраняться зелёные насаждения), новых ландшафтных и водных объектов. Особое внимание будет уделяться улучшению качества жилья, развитию застроенных территорий (здесь застройщикам, которые этим займутся, предлагается предоставлять налоговые преференции), реорганизации городских улиц, а также координации плотности застройки и уровня транспортной доступности. Чем плотнее застройка, тем плотнее движение общественного транспорта и острее стоит проблема организации парковочных пространств.

В стратегии также будут отражены принципы сохранения и формирования уникальных городских ландшафтов, приоритетность реализации стратегических проектов (например, развития территории Верх-Исетского пруда), а также прописана политика формирования городского силуэта. Стратегия будет реализована через 100 долгосрочных и краткосрочных проектов, основанных на предложениях горожан. В первую очередь это реконструкция площади 1905 года, превращение недостроенной телебашни в привлекательный арт-объект, функциональное изменение промышленной зоны на севере от железнодорожного вокзала и благоустройство поймы Исети. Непосредственно разработкой стратегии занимается рабочая группа из 25 человек, собранная по междисциплинарному принципу.

В тему В Екатеринбурге планируют запретить выгул лошадей, верблюдов и пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках, территориях учреждений здравоохранения и образования. Это одна из поправок к Правилам благоустройства территории муниципалитета, которую предложил профильный комитет горадминистрации. Комиссия по градостроительству гордумы отправила документ на доработку.

ВШИРЬ ИЛИ ВВЫСЬ? Это один из первых вопросов, заданный членами комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию во время обсуждения.

— Мы не предполагаем развития вширь, но считаем, что наши высотные уникальные объекты должны стать отражением того, что мы — высокотехнологичный, современный город. Но мы не должны уродовать город высотными сочетаниями, если силуэт исторической части города застроен среднеэтажной застройкой, — ответил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев.

В подтверждение своей позиции представители администрации заметили, что руководствуются не только своим мнением. В течение года проводился опрос граждан, чтобы в основу документа легли «принципы общественного согласия». К созданию стратегии привлекались представители профессионального сообщества (в том числе архитекторы с мировым именем, например — один из основателей архитектурного бюро MLA+ Маркус Аппенцеллер). Кстати, в качестве эксперта в форумах и обсуждениях участвовал вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, который курирует реализацию проекта «Большой Екатеринбург» и исполнение «Стратегии-2030» в муниципалитетах. В обсуждении участвовали общественники, представители сферы услуг, производства, здравоохранения, образования. Некоторые даже выходили на администрацию с конкретными инициативами — например, общество велосипедистов предложило создать единую сеть велосипедных маршрутов.

— Стратегия пространственного развития — это будущая объёмная модель города, по ней должно быть понятно, почему именно так в городе расположены дороги, сети, спланирована застройка, — говорит председатель комиссии гордумы по градостроительству Владимир Крицкий. — Она будет лежать в основе Генплана застройки города-2035 — прошлый генплан, принятый в конце 2004 года, разрабатывался без такой объёмной модели.