Сливовый пирог от Галины Левиной

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Галина Левина – ведущая программы о здоровье «Рецепт» на ОТВ. Кроме того, читатели «ОГ» знают её как супругу главы Союза журналистов Свердловской области Александра Левина (см. проект нашего издания «Замужем за…»). Она поделилась с нами рецептом своего любимого сливового пирога, который часто готовит дома.

Впервые этот рецепт был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс» в 1983 году. Пирог так понравился американским домохозяйкам, что они раз за разом просили публиковать его. В итоге издание публиковало рецепт сливового пирога в сезон слив с 1983 года по 1995 год. Затем редактор кулинарного раздела сообщил читателям, что это последний раз, когда они публикуют рецепт, и предложил домохозяйкам вырезать его из газеты, заламинировать и прикрепить к двери холодильника, чтобы никогда его не терять.

Ингредиенты

сахар – 200 г

сливочное масло – 120 г

мука пшеничная – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. ложка

яйцо куриное – 2 шт.

молотая корица – 1 ч. ложка

слива тёмных сортов – 24 половинки

соль – щепотка

ванильный сахар – по желанию

Приготовление:

Духовку разогреть заранее до 175 градусов. Миксером или венчиком взбить масло с сахаром, затем добавить соль, разрыхлитель и яйца по одному. Убедиться, что получилась однородная масса. Ложкой понемногу ввести муку и тщательно размешать до получения однородного густого теста. Полученное тесто выложить ложкой в застеленную пекарской пергаментной бумагой (или смазанную маслом и присыпанную мукой) разъёмную форму 21–22 см в диаметре и разровнять поверхность. Сверху на тесто выложить сливы срезом вниз. Сливы вдавливать в тесто ни в коем случае не надо, так как тесто само поднимется при выпечке, а сливы немного переместятся вглубь.

Смешать 1 ч. ложку корицы с двумя ст. ложками сахара и обсыпать сливы и тесто сверху. Печь 45–50 минут, до «сухой спички».