Верховный суд разъяснил, что даже ушиб в ДТП вреден для здоровья

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Любопытное решение вынес на днях Верховный суд. Он напомнил страховым компаниям и судебным инстанциям, что даже ушиб мягких тканей, полученный в ДТП, считается вредом здоровью и является страховым случаем, сообщает «Российская газета».

Поводом послужил случай в Новосибирске. В результате ДТП, в котором она не была виновата, женщина получила ушиб челюсти и отёк мягких тканей. Судмедэксперт и страховые компании и пострадавшей, и виновной сторон не признавали это вредом для здоровья и в страховой выплате отказали. Пришлось обращаться в суд, который поддержал позицию страховщиков. Апелляции не помогли, и дело дошло до Верховного суда, который напомнил страховщикам и судейским, что ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к вреду здоровью потерпевшего.

А в силу статьи 6 закона об ОСАГО объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца машины, не только за нанесённые повреждения, но и по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. А в правилах расчёта суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, утверждённого постановлением правительства, в пункте 43 прямо говорится, что «ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к вреду здоровью потерпевшего и подлежат возмещению страховщиком причинителя вреда». По этой причине Верховный суд отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции.

Это решение должно навести порядок в устоявшейся судебной практике. Ведь многие суды до сих пор решают, что ущерб здоровью причинён только в случае потери трудоспособности, и из-за синяков, ушибов и лёгких вывихов мало кто из попавших в аварию обращается за выплатой.