Свердловчане получили награду за битву под Москвой

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

33 ветеранам Великой Отечественной войны, живущим на Среднем Урале, вручены нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву», сообщает областной департамент информполитики.

Всего в России таким нагрудным знаком, учреждённым правительством Москвы, отмечены 10 000 человек. Такую юбилейную награду получили 3 980 москвичей, около 6 000 ветеранов из разных регионов России и 19 иностранных государств.

Напомним, битва под Москвой — самая масштабная во Второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире государства, фашистская армия впервые потерпела серьёзное поражение. Боевые действия под Москвой продлились с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года.

В битве за Москву в общей сложности участвовало больше 7 миллионов человек. Потери советских войск в боях и от полученных ран составили порядка двух миллионов человек.

В Свердловской области вручением нагрудных знаков занимались сотрудники территориальных управлений социальной политики и представители ветеранских организаций. Для этого они выезжали к фронтовикам домой.