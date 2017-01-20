Висимский заповедник будет принимать туристов

Любоваться красотами заповедника можно будет, как летом, так и зимой. Фото: Александр Грановский

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

«ОГ» продолжает рассказывать об особо охраняемых территориях Свердловской области. Сегодня гость нашей редакции — директор Висимского биосферного заповедника Александр ГРАНОВСКИЙ.

— Александр Владимирович, давайте представим, что вас спрашивает человек, совершенно ничего не знающий об Урале — а чем, собственно, интересен Висимский заповедник?

Справка «ОГ» Заповедник федерального значения Висим был создан в 1946 году на территории площадью 560 квадратных километров. В 1951 году статус заповедника с этой территории был снят. Благодаря активистам общества охраны природы в 1971 году здесь же был воссоздан заповедник под названием Висимский. Сейчас его площадь составляет 335 квадратных километров.

— Это эталон природы Среднего Урала, он отражает основные особенности нашего региона. Здесь типичные ландшафт, растительность, обитатели. И это один из самых изученных уголков. У нас немало насекомых и растений, птиц и рыб, занесённых в Красную книгу России и Свердловской области. Есть несколько красивейших гор, самая высокая — Старик-Камень — поднимается на 755 метров над уровнем моря. По легенде, в гору превратился странствующий по тайге дух, хранитель леса. Пять процентов территории занимает многовековой, густой, дремучий лес. Лось в десяти метрах пройдёт, вы его не заметите. Этот лес называют первобытным, потому что он никогда не рубился, не горел и по сей день находится в естественном состоянии. Мы не убираем там упавшие деревья, поэтому местами через завалы и топь не пробраться даже в болотных сапогах.

Досье "ОГ" Александр Владимирович ГРАНОВСКИЙ родился в 1983 году. Окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ по специальности «экономика и управление на предприятиях природопользования». Возглавлял местное отделение Общероссийской общественной экологической организации «Подорожник». С 2011 года директор Висимского биосферного заповедника.

Этим мхам и лишайникам 400 лет. Фото: Александр Грановский

— Какие научные исследования ведутся в заповедных владениях?

— Мы исследуем всевозможные природные явления. Замеряем температуру, влажность, скорость и направление ветра, уровень снега и другие параметры, сравниваем их по годам. Отмечаем, что происходит в дождливые, снежные, засушливые года. Наши сотрудники наблюдают за растениями, оценивают численность медведей, лосей, рыси и других крупных животных. Энтомологи изучают жучков, паучков и других насекомых, в том числе краснокнижную бабочку Аполлон, которая считается одной из самых красивых бабочек Европы и России. Подробно исследуют среду её обитания. По итогам наблюдений мы ежегодно выпускаем «Летопись природы» заповедника. Очень много исследований проводят у нас учёные Института экологии растений и животных УрО РАН.

В заповеднике обитает несколько видов птиц, занесённых в Красную книгу, среди них – Сокол Сапсан (птенец Сокола Сапсана). Фото: Александр Грановский

— На вашей памяти были случаи охоты на территории заповедника или другие ЧП?

— Вдоль границы установлены знаки, предупреждающие, что людям проход на территорию запрещён. Если мы встретим человека с ружьём, капканами или удочкой, это будет приравниваться к незаконной охоте, нарушителям грозит уголовная ответственность. Не помню, чтобы мы ловили браконьеров в самом заповеднике, но случаи охоты у его границ, в охранной зоне, были. Территория охранной зоны 461 квадратный километр, там тоже нельзя охотиться, рыбачить, а также рубить лес в местах глухариных токов. Сотрудники заповедника патрулируют эту зону. Последний раз обнаружили убойку лося, по следам определили, кто это сделал, и привели к нарушителю полицию. Сообщаем полицейским и о следах незаконных рубок, местные жители не любят нас за это. Недалеко от границы заповедника есть старообрядческая деревня Большие Галашки, она старше Екатеринбурга, существует с XVI века. Там нет электричества, и законов, можно сказать, тоже нет, поэтому мы вынуждены призывать жителей этой деревни к порядку. Что касается других ЧП: был случай, когда на инспекторов, собиравших лосиные рога, нападал медведь, двоих покусал. Они потом от страха долго слышали, как мышь в лесу шуршит.

Скоро в Висимском биосферном заповеднике откроется экологическая тропа. Фото: Александр Грановский

— Вы проводите экскурсии для туристов?

— Долгое время Висимский был закрыт для туристов. С 2012 года на законодательном уровне заповедникам разрешили принимать туристов. Однако для этого нужна инфраструктура, как минимум обустроенная тропа и туалеты. Да и место должно быть красивым, интересным для посетителей. У нас самое привлекательное место — первобытный лес, но до него восемь километров по бездорожью. И мы разработали другой маршрут — в охранной зоне. В этом году начнём принимать гостей. Туристическая тропа ведёт в Весёлые горы, описанные Маминым-Сибиряком, на Безымянную вершину, высота которой 654 метра. С вершины весь заповедник как на ладони. Делаем смотровую площадку, там можно будет проводить различные мероприятия, например, бизнес-тренинги, а также релаксировать, рисовать, встречать рассветы и закаты.

На территории заповедника находится Сулемское водохранилище. Фото: Александр Грановский

— Территорию заповедника можно назвать экологически чистой зоной?

— Мы проводили такую оценку на основе анализа снега и розы ветров. Центральная и западная части заповедника экологически чисты. А восточный край загрязнён тяжёлыми металлами. У нас же рядом Нижний Тагил, Кировград, Верхний Тагил. Загрязнение от какого-либо отдельного крупного предприятия не было бы значительным, но в совокупности возникает кумулятивный эффект. Мы не можем на это повлиять, Урал — промышленный край. В моём понимании, все близлежащие предприятия должны вкладывать средства в развитие нашей инфраструктуры, а жители этих городов ею бесплатно пользоваться.