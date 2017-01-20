Рестораны Екатеринбурга не готовы к наплыву иностранных гостей

Официант Никита Орлов может рассказать посетителям о подходящих винах на трёх языках. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №10 от 20.01.2017 под заголовком «Язык как деликатес»

В Екатеринбурге нет дефицита мест общественного питания. Нет недостатка в крабах, трюфелях и мраморной говядине. В уральской столице сейчас в дефиците хороший, грамотный официант, готовый встретить иностранную публику, обслужить её по высшему разряду и оставить приятное впечатление о городе. И чем ближе ЧМ-2018 по футболу, тем острее этот дефицит ощущается.

Судя по базам вакансий на порталах Superjob и HeadHunter, официанты традиционно входят в десятку самых востребованных сотрудников (причём сегодня они требуются даже в столовых «класса люкс»). Условия для приёма на работу – как под копирку: коммуникабельность, улыбчивость, приветливость, расторопность, опыт работы не обязателен… В среднем на 45 вакансий приходится всего одна, требующая от соискателя знание иностранного языка (английского как международного). То есть изначально екатеринбургский общепит ставит низкую планку для будущих сотрудников. Причины как минимум две: высокая кадровая текучка в силу отношения к этой работе как к временной и неготовность платить высокую зарплату — официант со знанием иностранного на рынке труда оценивается в среднем на 10–15 тысяч дороже.

Кстати Сегодня в Екатеринбурге — 1 553 предприятия питания общедоступной сети (бары, кафе и кофейни, рестораны, предприятия быстрого питания, столовые).

Как сообщили «ОГ» в комитете по товарному рынку горадминистрации, по уровню обеспеченности местами общепита Екатеринбург уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников.

По свежим данным за январь, эта цифра составляет 106,7 места на тысячу жителей (для сравнения: пять лет назад в городе было 1125 предприятий, а обеспеченность местами почти в два раза ниже — 52,6 на тысячу жителей).

Гугл в помощь?

Представим себе, что голодные болельщики (а некоторые, вполне вероятно, потратили последние средства на путешествие в Россию) займут массовый сегмент общепита. То есть рестораны класса люкс в расчёт не берём.

Скорее всего, в чужом городе они будут пользоваться мобильными приложениями и онлайн-площадками для путешественников, чтобы сориентироваться — где поесть. Например, порталом TripAdvisor. Это крупнейший в мире ресурс для туристов, который концентрирует отзывы о ресторанах и отелях (в среднем 390 миллионов уникальных посетителей в месяц). По данным сайта, в топ-10 лучших заведений Екатеринбурга входят популярные, но не самые роскошные места общественного питания. Теоретически это и есть те заведения, где в первую очередь ожидается наплыв посетителей во время массовых мероприятий. Следовательно, они должны быть во всеоружии.

Но на деле всё оказалось печально. Простой опрос показал, что сотрудника без опыта работы и обязательного знания иностранного языка готовы взять почти все заведения из десятки лучших.

«Мой друг Оливье» — ресторан в самом центре Екатеринбурга, который предлагает русскую кухню, — на первом месте по отзывам посетителей TripAdvisor. Официантам иностранный здесь не требуется. Если приезжий, скажем, британец, решит познакомиться с традиционным меню нашей страны, то объяснять про «селёдку под шубой» придётся долго.

Ресторан «Паштет» тоже в центре и тоже предлагает «пофантазировать на тему русской еды», завлекая борщом, пожарскими котлетами и черёмуховым тортом. Но рассказывать об этом иностранцу будет, видимо, гугл-переводчик…

Грузинский ресторан «Хмели Сунели» может сказать «спасибо» приглашённому шеф-повару из Тбилиси, который свободно говорит по-русски с сотрудниками и, если понадобится, расскажет о своём фирменном блюде посетителям — русским и грузинам. Но на международные языки здесь требований нет.

В сеть кафе узбекской кухни «Нигора» официанты требуются (и судя по живому отклику на наш звонок, очень требуются): «У нас работают русские, узбечки и даже кореянки, но с посетителями все говорят исключительно на русском».

Ресторан «Строганов-гриль», стейк-бар «Жадина говядина», ресторан чешской кухни «Пан Сметан», ресторан «Монк» — нигде нет строгих языковых требований к официантам. Даже в «Монке», который расположен на 1-м этаже отеля сети «Хилтон» и предлагает гостям города уральскую фишку — традиционные пирожки с сочной мясной начинкой.

На вопрос — как вы общаетесь с иностранцами — везде отвечают примерно одно и то же: гугл-переводчик, «базовые знания у администратора», «меню ведь у нас на английском, этого хватает», «бармен кое-что в этом понимает…»

«О, белиссимо!»

Два приятных исключения в десятке — итальянское кафе «Остерия Бар Сорризо» и сербский «Балкан-гриль».

— У нас трудятся сербы, и, чтобы стать официантами, они учились пять лет у себя в Сербии, прекрасно владеют английским, хорошо говорят и понимают по-русски, — с достоинством ответили в «Балкан-гриле», дав понять, что люди здесь относятся к своей занятости как к профессии и как к призванию.

В семейном ресторанчике «Остерия Бар Сорризо», которым владеют итальянцы, требования тоже серьёзные, несмотря на скромный размер (это не сетевое заведение). Здесь обязателен высокий уровень английского и очень приветствуется знание итальянского.

— Сюда приходит много итальянцев, поэтому я говорю на их языке чаще, чем на английском, — говорит официант Никита Орлов, который учится в УрФУ на факультете международных отношений. — Я рассматриваю эту работу как собственное развитие, где я могу практиковаться в языке и при этом зарабатывать деньги. Иногда сложно объяснить гостям, почему наша паста такая необыкновенная — рассказать в красках может только наш шеф-повар Гаэтано Дзамбито, а я с удовольствием перевожу. Заведение работает до последнего клиента, гости часто задерживаются у нас, чтобы просто поговорить с владельцами — о еде, об Италии… Это выходит за рамки моих профессиональных обязанностей, но благодаря таким разговорам клиенты к нам возвращаются снова и снова. Но, если честно, официант — это определённо не работа моей мечты. Мне интересно, но карьерный рост я себе здесь не представляю. По-этому ещё чуть-чуть попрактикуюсь — и поеду искать работу в другом городе…