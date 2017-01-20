Тарифы Екарт с февраля вырастут

Больше всего выросла стоимость социальной транспортной карты. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Вместе со стоимостью проезда в общественном транспорте за наличный расчёт изменятся и тарифы Екарт, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Сергей Яскевич. С 1 февраля стоимость электронных проездных билетов разных категорий вырастет в среднем на 100–200 рублей. При этом сами карты горожанам менять не придётся.

Стоимость электронных проездных на два вида транспорта составит 2200 рублей, на четыре вида транспорта — 2800 рублей. За проездной на один вид транспорта обычным категориям граждан придётся заплатить 1950 рублей, студентам — 1100 рублей, школьникам — 650 рублей. Выросла и стоимость Екарты на четыре вида транспорта с лимитом поездок на 60 дней. Стоимость карты с ограничением до 20 поездок — 500 рублей, до 40 поездок — 980, до 70 поездок — 1680 рублей. Как пояснили «ОГ» в справочной службе, сохранятся и тарифы с разовой оплатой проезда. Разовый проезд по социальной карте «Электронный кошелёк» будет стоить 20 рублей, по общегражданской карте «Электронный кошелёк» — 26 рублей. С полным перечнем тарифов можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru.

Больше всего выросла стоимость социальной транспортной карты с безлимитным проездом на четырёх видах транспорта — теперь её обладатели будут платить 1000 вместо 426 рублей. При этом тариф на десять поездок увеличился только на 10 рублей — со 190 до 200.

— Транспортная система Екатеринбурга не способна перевозить льготников за 7 рублей по ещё действующему тарифу проезда по Екарте, — заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков. — Тариф 1000 рублей за безлимитный проезд по Екарте разработан для активной группы граждан льготных категорий, которые совершают более 40 поездок в месяц. Есть группа пенсионеров, которые редко совершают поездки, поэтому для них предложен вариант: заплатить 443 рубля за 40 поездок.

Подорожала и электронная карта для проезда на четырёх видах транспорта для школьников — теперь она стоит 1000 рублей вместо 850.

Кстати, с 16 декабря электронной картой с тарифным планом «Электронный кошелёк» можно расплатиться в общественном транспорте Верхней Пышмы и в автобусах Екатеринбург — Среднеуральск, но по утверждённой там стоимости проезда. Напомним, по решению РЭК с 1 февраля проезд за наличный расчёт в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 28 рублей.