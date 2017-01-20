Как записать ребёнка в первый класс

Фото: Алексей Кунилов

В полночь, 1 февраля, откроется запись детей в первый класс на будущий учебный год 2017/2018. Представляем на заметку родителям полезные советы о том, как записать ребёнка в первый класс.

Как не пропустить момент подачи заявлений:

Набирает популярность подача заявлений онлайн, которая открывается в полночь 1 февраля. При этом пик приходится на первые минуты - родители спешат успеть записать ребёнка в выбранную школу, пока есть места.

- По статистике прошлого года, за первые пятнадцать минут было подана порядка 50 % всех заявлений, - говорит директор электронного оператора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Макаров.

Где можно подать заявление:

в общеобразовательное учреждение (по графику приёмной комиссии, размещаемому на сайте образовательной организации),

через МКУ МФЦ города (с 1 февраля с 08:00 по графику МФЦ)

через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (с 00:00 1 февраля, круглосуточно)

Как подать заявление с портала Госуслуг:

для начала убедиться, что на момент наступления нового месяца будет работать Интернет

предварительно зарегистрироваться и получить доступ в «Личный кабинет пользователя»

в день подачи заявления войти в раздел «Личный кабинет» и установить местоположение: Екатеринбург

выбрать в разделе "Личный кабинет пользователя" последовательно пункты меню "Органы власти", "Органы власти по местоположению", "Управление образования администрации города Екатеринбурга", "Зачисление в общеобразовательное учреждение на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (запись в школу)"

выбрать тип заявления «Первичное зачисление в 1-й класс»

заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление», для подачи заявления необходимо указать серию и номер свидетельства о рождении ребёнка, адрес регистрации ребёнка по месту жительства, и прикрепить сканированные оригиналы этих документов. Заявителями в данном случае могут выступать родители (законные представители), дети которых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципальном образовании.

отправить заявление. Если заявление оформлено верно, то в личный кабинет в течение 5 минут поступит уведомление: «Отправлено в ведомство». Иначе - отправить заявку повторно. При необходимости - обратиться в техподержку портала 8-800-100-70-10

предоставить в школу или многофункциональный центр подлинники документов в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления. Необходимо будет предъявить следующие документы: заявление (личное или электронное), паспорт родителя (с копией), свидетельство о рождении ребёнка (с копией), документ о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания. Дополнительно на усмотрение родителей может быть предъявлена медкарта.

Зачисление ребёнка в образовательную организацию оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.

Сколько времени принимают заявления:

1 февраля — 30 июня — приём детей в школы по месту прописки

1 июля — 5 сентября — приём детей в школы любой части города (при наличии свободных мест).

Сколько будет мест для первоклашек в 2017 году:

— По прогнозам, ожидается 18 600 первоклассников. При этом мы подготовили почти 20 тысяч мест, с запасом. Мест в школах хватит всем детям, — сообщила начальник управления образования Екатерина Сибирцева.

К слову, в сети общеобразовательных учреждений города 163 учреждения.

Где получить справочную информацию: