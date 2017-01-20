Уроки Сибирцевой

Начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №11 от 21.01.2017 под заголовком «Самое сложное — это когда невозможно помочь человеку»

В январе исполнился год с момента вступления Екатерины Сибирцевой в должность начальника управления образования Екатеринбурга. О том, с какими проблемами пришлось столкнуться на новом посту, и о главных достоинствах городской системы образования она написала специально «ОГ».

Год назад я вступила в должность. До этого была и директором, и просто учителем, поэтому к моменту назначения хорошо представляла сферу образования. Но год работы на новом посту позволил под другим углом посмотреть на ситуацию, которая сложилась в системе образования Екатеринбурга.

Пять главных проблем

Разрыв между «сильными» и «слабыми» школами. Эта дистанция между образовательными организациями в последние годы увеличилась. Но я думаю, что разница зависит в большей степени от общественного мнения, нежели обусловлена объективными факторами. Программа поддержки школ с низкими результатами необходима Екатеринбургу, и мы над этим работаем.

Программа по созданию новых мест в школах до 2025 года даст импульс к качественным изменениям в городском образовательном комплексе. Фото: Алексей Кунилов

Инертность и консервативность. С одной стороны, эти качества позволяют сохранять традиции и сопротивляться слишком непоследовательным изменениям. С другой — есть очевидно необходимые изменения, на которые мы не можем не обращать внимания. Сегодня пришло новое поколение детей — дети цифрового века. Они легко ориентируются в информационных потоках и прекрасно чувствуют себя в виртуальной среде. Родители тоже поменялись. Они стали более требовательны к педагогам, они ждут большего от нас. Но далеко не все педагоги и директора готовы к общению с новыми поколениями.

Попытки решать все проблемы общества за наш счёт. Образование — это зеркало, оно отражает все недостатки современного российского общества. И очень часто у нас именно через образование пытаются решать эти проблемы. Чем только не занимаются сегодня школы! За что только не отвечает директор! И прививки всем поставь, детей накорми (вкусно и недорого, а лучше вообще бесплатно), на все претензии надзорных органов ответь, каждому родителю и ребёнку внимание удели, учителей лучших на работу прими, во всех мероприятиях поучаствуй, досуг детям организуй… Остаются ли время и силы на самое главное — содержание образования? Я убеждена, что в школе нет ничего важнее урока. Именно там происходит и воспитание, и развитие. Встреча ученика и учителя. Мне бы очень хотелось, чтобы общество считало это первостепенным.

Закон против социальной справедливости. Для меня лично самое сложное в работе руководителя — это когда невозможно помочь человеку, который ко мне обращается. К сожалению, бывают ситуации, когда закон вступает в противоречие с социальной справедливостью. Я как чиновник должна исполнять закон. Но как мама двоих детей и как педагог я понимаю, что поступать нужно по-другому… Например, в ситуациях, которые возникают с зачислением в сады и школы младших братьев и сестёр, детей сотрудников или детей родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изменить ситуацию на нормативном уровне мы не можем — это полномочия региона или федерального центра, а не города. Закон нарушать тоже нельзя… Вот и получается, что хочешь помочь человеку, а возможностей нет.

Низкий социальный статус педагога. Да, сегодня к нам в отрасль приходит много молодых специалистов, да и зарплата не такая уж низкая, но мера ответственности и уровень требований к педагогу со стороны общества чрезвычайно высокий. По-этому социальная поддержка педагогов на уровне государства просто необходима.

Пять несомненных плюсов

Качество образования. Сегодня модно критиковать школу, осуждать педагогов и руководителей (о чиновниках вообще молчу). Но, познакомившись близко с екатеринбургскими учебными заведениями, я для себя отметила очень высокое качество образования. И дело не только в федеральных рейтингах Топ-200 и Топ-500, где есть много наших школ, а также профессиональных конкурсах. У нас сегодня проводится масса самых разных воспитательных мероприятий, реализуется огромное количество инновационных проектов, поддерживаются творчество и детская инициатива. Думаю, что ни в одной другой отрасли нет столько энтузиастов и подвижников, всю свою жизнь отдающих работе с детьми.

Сильное дополнительное образование. В творческих коллективах, кружках и секциях учреждений дополнительного образования занимаются почти 33,5 тысячи ребят. Мы понимаем, что этого недостаточно, и нужно развивать дополнительное образование в школах. Но часто секции и кружки просто негде разместить из-за двухсменного режима работы. Мы будем стараться это исправить, делая акцент на техническое творчество.

Единое образовательное пространство с понятными принципами управления и организацией работы. Поскольку в нашем ведомстве почти 600 учреждений, это очень важно. Эти принципы отражаются, например, на качестве муниципальных услуг. Самые востребованные — зачисление в детсады и школы, организация детского оздоровления и отдыха. Сегодня они реализованы всеми доступными для горожан способами. Всё более популярными становятся электронные услуги, и мы их совершенствуем.

Инновации. Это главный ресурс развития. В наших учреждениях работают инновационные площадки самых разных уровней — от районного до международного. Очень важно, чтобы в каждой школе, детском саду, доме детского творчества была разработана стратегия развития, понятная и принятая педагогами, родителями и учениками.

Реконструкция и строительство. 200 новых садиков, построенных за последние десять лет, позволили решить проблему с местами для детей с трёх до семи лет. Сегодня напряжённость сохраняется только в отдельных территориях, таких, как микрорайон Академический. За это же время у нас ввели в строй 12 школьных зданий — как совсем новых, так и после реконструкции. Существенно обновили материальную базу всех образовательных организаций. Тем не менее более половины школ города нуждается сегодня в капитальном ремонте и реконструкции. Муниципальная программа по новым школьным местам разработана и уже реализуется. Однако для её выполнения необходима консолидация бюджетов всех уровней.

Подводя итог своей работы за год, могу сказать, что в будущее я смотрю с позитивом. Мы вместе с моими коллегами — педагогами и руководителями — сделаем всё возможное, чтобы в образовании наступили качественные изменения.