На горке в Серове травмировались 76 человек

На маленькой горке куча-мала неопасна, а на большой может стать причиной травм. Фото: Станислав Богомолов

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

На скандальной горке в Серове пострадали уже 76 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ледовый городок на площади Дворца культуры металлургов в Серове стал источником не только радости, но и огорчений. Уже в первые дни после его открытия несколько взрослых и детей, катаясь с главной ледяной горки, получили ушибы, переломы и сотрясение мозга. Но любителей острых ощущений это не остановило: серовцы продолжили кататься и получать различные травмы.

По факту травмирования сорока человек следователи 18 января возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— В ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью граждан. Проводятся допросы, анализируется документация, касающаяся соблюдения при строительстве и эксплуатации ледяного городка норм и правил, направленных на обеспечение безопасности, — сообщили «ОГ» в Следственном комитете России по Свердловской области.

Пока следователи работают, на горке продолжаются развлечения.

— Никаких оснований, чтобы её закрыть, пока нет. Да и в чьих полномочиях закрывать ледяные горки? С 4 по 13 января, по решению администрации, возле горки дежурили волонтёры. Они следили, чтобы на точке старта не скапливалось слишком много народа, чтобы экстремалы не катались на мини-лыжах. Были случаи, когда не совсем трезвые родители пытались прокатиться вместе с детьми, волонтёры советовали этого не делать, они также смотрели, не опасны ли предметы, на которых катаются дети, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь главы Серовского городского округа Вера Теляшова.

Сейчас около злополучной горки никто не дежурит, а количество пострадавших день ото дня растёт. Заведующий травматологическим пунктом города Серова Владимир Лазарев сообщил «ОГ», что с 28 декабря по 20 января за медицинской помощью обратились 76 человек, в числе которых 32 ребёнка.

— Среди полученных травм — 17 переломов, шесть сотрясений головного мозга, семь растяжений, ушибы, — рассказал он. — Я сам катался с этой горки. Вдоль спуска идёт борт, вылететь через который, на мой взгляд, сложно, но люди вылетают и травмируются, потому что многие катаются на мини-лыжах — моя бы воля, я бы запретил такое опасное развлечение.

По мнению Владимира Лазарева, если кататься на ледянках и соблюдать элементарные правила безопасности, горки не могут нанести вреда. Ведь это традиционное русское развлечение, и в прошлом веке с них катались, и в позапрошлом. Травматолог отметил, что в минувшие годы никогда не было такого потока пострадавших и добавил, что в этом году есть люди, получившие травмы и на других горках города.

Есть нарекания у свердловчан и в адрес зимних горок, расположенных в других городах области. Екатеринбуржцы, например, жалуются на горки, обустроенные на Уктусе и на Шарташе. Так, на горке, которая спускается к озеру Шарташ, школьница получила компрессионный перелом спины. Другая школьница сломала ключицу, катаясь на «бублике» с горки на Уктусе, кстати, там дети довольно часто получают ушибы и гематомы.

В январе СМИ сообщили о трагедиях во время зимних катаний, которые произошли в Красноярске, Калининграде, Челябинске. Герой одного из телесюжетов заявил: «Кажется, строились горки не для того, чтобы на них катались дети, а чтобы освоить бюджетные средства». Однако закрыть ледяной аттракцион, утверждая, что он не соответствует нормам, пока нельзя: на сегодняшний день нет официальных требований к таким объектам.

— Сотрудники ГИБДД проверяют горки лишь по одному параметру — не выходят ли они на проезжую часть дороги. Опасные объекты требуют ликвидировать. За остальными особенностями этих сооружений должны следить заказчики, — сказала «ОГ» заместитель начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.

Стандарт безопасности ледяных горок вступит в силу с 1 марта (ГОСТ Р 56987–2016). В документе говорится, что скат горки и выкат на всём протяжении должны быть прямыми и не иметь виражей. На поверхности покрытия не должно быть неровностей и препятствий высотой более двух сантиметров. Прописаны отдельные требования к покрытию, участку старта, выкату и так далее. «Запрещается использовать для спуска с горки санки, лыжи и их разновидности…», — отмечается в регламенте. То есть с 1 марта серовских экстремалов на мини-лыжах можно будет наказывать. Но кто и как это будет делать, пока непонятно.