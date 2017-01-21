58 лет назад Свердловский совнархоз решил построить в селе птицефабрику

Сейчас Нижнетагильская птицефабрика работает на голландском кроссе Декалб, несушки которого дают белое яйцо

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

21 января в 1959 году было принято решение о строительстве Нижнетагильской птицефабрики. Разместилась она в селе Покровском.

В те годы промышленные гиганты Урала, всего за полтора десятка лет до этого сделавшие огромный вклад в разгром фашизма, испытывали большие трудности в снабжении рабочих продовольствием: в большом дефиците были молоко, куриное яйцо и мясо. Для скорейшего решения этой проблемы ставку сделали на птицеводство — как самую быстрорастущую отрасль. Прежде всего магазины нужно было заполнить куриным яйцом, поэтому первые птицефабрики, появившиеся в Свердловской области, были яичного направления.

Решение о создании Нижнетагильской птицефабрики было принято постановлением совнархоза Свердловского экономического административного района. Создавалось предприятие на базе двух подсобных хозяйств Уралвагонзавода — «Ватиха» и «Имени 1-го Мая». Но строить её помогали и другие промышленные предприятия Нижнего Тагила — прежде всего НТМК.

Первым директором фабрики стал Василий Григорьевич Прудченко. При нём развернулось масштабное строительство, ведь индустриальное производство куриного яйца, по сути, предстояло создать с нуля. Существовавшее на этом месте птицеводство было тогда ограниченным по размерам и весьма примитивным: практиковались ручное кормление птицы и ручная уборка помёта.

В 1964 году была сдана в эксплуатацию первая очередь птицефабрики на 40 тысяч кур-несушек. Уже в 1965 году коллектив птицефабрики дал тагильчанам и жителям соседних городов около 12 миллионов яиц и несколько десятков тонн курятины. А в лучшие годы советского периода здесь производили до 96 миллионов штук яиц в год. По производству яйца в регионе предприятие уступало лишь Свердловской птицефабрике.

В начале 2000-х годов экономическая ситуация на предприятии резко ухудшилась, сменилось несколько директоров. В 2003 году на ОГУП «Птицефабрика «Нижнетагильская» было введено внешнее наблюдение, далее последовала смена собственника. В феврале 2005 года было образовано ООО «Нижнетагильская птицефабрика». Сегодня на этой производственной площадке работают два птицеводческих предприятия: ООО «Нижнетагильская птицефабрика», которая в 2016 году произвела 225 миллионов штук яиц, и ООО «Покровский продукт» — выпуск куриного яйца в 2016 году составил 42 миллиона штук.