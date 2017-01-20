Областная газета
Общество 20 января 2017, 19:17

Стоматолог вылечит за 44 минуты

Стоматолог-терапевт сможет заниматься лечением 44 минуты. Фото: sosp.ru

  • Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Минздрав России утвердил новые нормы для специалистов — теперь рекомендуется уделять немного больше времени каждому больному, чем прежде. На заполнение документации должно уходить 35 процентов времени приёма. Перед тем как обновить нормы, эксперты провели исследования в 17 пилотных регионах страны (Свердловская область в их число не входила).

Новые нормы времени на приём у врача
СпециалистМинуты
Кардиолог24
Эндокринолог19
Стоматолог-терапевт44
Участковые педиатр и терапевт15
Семейный врач18
Невролог22
Оториноларинголог16
Офтальмолог14
Гинеколог22

Сейчас терапевту на приём выделяется 15 минут — на три минуты больше, чем в советское время: по нормативам 1981 года за час участковый должен был успеть принять пятерых больных.

Александр Язвенко, Режевская больница, Режевская ЦРБ, главврач, главный врач

Главный врач Режевской Центральной районной больницы считает, что новые нормы времени приёма у врача - идеал, которому на местах не всегда удаётся соответствовать. Фото: sosp.ru

— Это лишь рекомендованное время, нам эти показатели нужны для ориентира, — объяснил «ОГ» главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко. — Было бы идеально, если бы все поликлиники страны могли им соответствовать, но на местах разная ситуация с укомплектованностью кадрами и размерами участков.

— Если организовать приём специалистов в соответствии с буквой приказа, очень может случиться, что не все пациенты попадут к врачу, — добавляет и руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. — На всех у докторов просто не хватит времени.

Эксперты говорят, что медики должны заниматься лечебным процессом, а не ужиманием или растягиванием приёма в ходе консультирования. На одного больного уходит полчаса, а другому достаточно уделить и пять минут — порой к врачу заходят, чтобы просто выписать справку. К тому же во время эпидемий гриппа и ОРВИ больных у педиатров и терапевтов очень много, а вот летом коридоры поликлиник свободны…

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На приём у педиатра новая норма - 15 минут - столько же, сколько у участкового терапевта. Фото: Александр Зайцев

— Наши участковые не уходят с работы, пока не примут всех, до последнего, поскольку мы обязаны обеспечить приём терапевта и педиатра в день обращения пациента в больницу, — говорит Язвенко. — Конечно, при высокой загруженности обеспечить абсолютно каждому пациенту 15 минут внимания бывает никак невозможно. Однако порой это внимание может быть и более продолжительным.

Главврач поясняет, что каждая больница анализирует свои статистические данные. И если оказывается, что время приёма очень отличается от рекомендованного, это сигнал для руководства изменить условия работы врача — например, освободить его от бумажной работы, — оснастить рабочее место компьютером и научить медсестру работать в необходимых программах.

— Согласно приказу, врач должен тратить на писанину не больше третьей части своего времени, — комментирует Язвенко. — Если на деле получается иначе, доктора надо разгрузить. К примеру, в Реже организован доврачебный приём для оформления рецептов и отделение профилактики для ведения профилактических осмотров.

А если пациент недоволен, что ему уделили мало времени?

— В этом случае надо вначале обратиться к заведующей поликлиникой, если же ситуация не изменилась — тогда пожаловаться в страховую организацию, — советует Максим Стародубцев.

Кстати

В странах Европы есть и другой опыт: среднее время приёма врачом общей практики в Великобритании составляет 8 минут, в Испании — 10 минут, в Германии — 13 минут, Швейцарии и Австрии — 15 минут.

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