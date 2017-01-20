Стоматолог вылечит за 44 минуты

Стоматолог-терапевт сможет заниматься лечением 44 минуты. Фото: sosp.ru

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Минздрав России утвердил новые нормы для специалистов — теперь рекомендуется уделять немного больше времени каждому больному, чем прежде. На заполнение документации должно уходить 35 процентов времени приёма. Перед тем как обновить нормы, эксперты провели исследования в 17 пилотных регионах страны (Свердловская область в их число не входила).

Новые нормы времени на приём у врача Специалист Минуты Кардиолог 24 Эндокринолог 19 Стоматолог-терапевт 44 Участковые педиатр и терапевт 15 Семейный врач 18 Невролог 22 Оториноларинголог 16 Офтальмолог 14 Гинеколог 22

Сейчас терапевту на приём выделяется 15 минут — на три минуты больше, чем в советское время: по нормативам 1981 года за час участковый должен был успеть принять пятерых больных.

Главный врач Режевской Центральной районной больницы считает, что новые нормы времени приёма у врача - идеал, которому на местах не всегда удаётся соответствовать. Фото: sosp.ru

— Это лишь рекомендованное время, нам эти показатели нужны для ориентира, — объяснил «ОГ» главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко. — Было бы идеально, если бы все поликлиники страны могли им соответствовать, но на местах разная ситуация с укомплектованностью кадрами и размерами участков.

— Если организовать приём специалистов в соответствии с буквой приказа, очень может случиться, что не все пациенты попадут к врачу, — добавляет и руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. — На всех у докторов просто не хватит времени.

Эксперты говорят, что медики должны заниматься лечебным процессом, а не ужиманием или растягиванием приёма в ходе консультирования. На одного больного уходит полчаса, а другому достаточно уделить и пять минут — порой к врачу заходят, чтобы просто выписать справку. К тому же во время эпидемий гриппа и ОРВИ больных у педиатров и терапевтов очень много, а вот летом коридоры поликлиник свободны…

На приём у педиатра новая норма - 15 минут - столько же, сколько у участкового терапевта. Фото: Александр Зайцев

— Наши участковые не уходят с работы, пока не примут всех, до последнего, поскольку мы обязаны обеспечить приём терапевта и педиатра в день обращения пациента в больницу, — говорит Язвенко. — Конечно, при высокой загруженности обеспечить абсолютно каждому пациенту 15 минут внимания бывает никак невозможно. Однако порой это внимание может быть и более продолжительным.

Главврач поясняет, что каждая больница анализирует свои статистические данные. И если оказывается, что время приёма очень отличается от рекомендованного, это сигнал для руководства изменить условия работы врача — например, освободить его от бумажной работы, — оснастить рабочее место компьютером и научить медсестру работать в необходимых программах.

— Согласно приказу, врач должен тратить на писанину не больше третьей части своего времени, — комментирует Язвенко. — Если на деле получается иначе, доктора надо разгрузить. К примеру, в Реже организован доврачебный приём для оформления рецептов и отделение профилактики для ведения профилактических осмотров.

А если пациент недоволен, что ему уделили мало времени?

— В этом случае надо вначале обратиться к заведующей поликлиникой, если же ситуация не изменилась — тогда пожаловаться в страховую организацию, — советует Максим Стародубцев.