Екатеринбуржцы одобрили перенос Южного автовокзала

Южный автовокзал. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

В Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту межевания и проекту планировки территории, в рамках которого общество «Малышева 73» планирует перенести Южный автовокзал в микрорайон Ботанический. Большинством голосов проект поддержали.

Однако против высказались жители, чьи дома попадают под перепланировку. Они не согласны с процедурой выкупа у них жилья. Дело в том, что городская администрация признала их с виду крепкие многоэтажки аварийными и предложила продать свою жилплощадь застройщику по цене ниже рыночной. Жильцы оспаривают это решение через суд.

Участок 19,9 гектара, где планируется строительство крупного транспортно-пересадочного узла, включая здание нового автовокзала и нескольких парковок на 5,6 тысячи, 1,6 тысячи и 1,4 тысячи мест, находится в границах улиц Крестинского и Академика Шварца. Общество «Малышева 73», выступившее инвестором, планирует уже через год начать строительство. В рамках проекта планируется возведение трёхэтажного здания, войти в которое, помимо традиционных методов, можно будет со станции метро «Ботаническая». На первом этаже разместятся торговые склады, инженерная инфраструктура и автобусные платформы, на втором — залы ожидания, кассы и магазины, ну а третий этаж отведут под торговые точки.

Также будет изменена и дорожная схема. Появятся выделенные полосы для общественного транспорта сразу по нескольким улицам: Белинского, 8 Марта и Крестинского, а также возможность осуществлять левый поворот с улицы Щербакова на Самолётную и правый поворот с Объездной дороги на Щербакова.

Не исключено, что на прилегающей территории усилиями соинвесторов также появится, к примеру, гостиница, как предложил сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий в ходе работы прошлогоднего архитектурно-градостроительного совета.

Однако, по словам депутата свердловского Заксобрания Дмитрия Ионина, несмотря на реальную практическую ценность проекта для города, в которой он не сомневается, на сегодняшний день говорить о какой-то перепланировке участка преждевременно. Проблема заключается в наличии 11 квартир (остальные 153 квартиры на этом участке уже выкуплены) в разных аварийных домах (всего их семь), с собственниками которых «Малышева 73» так и не договорилось.

— Жители не просят больше, чем положено. На сегодня им предложена для выкупа помещений цена ниже рыночной. И, по всей видимости, чтобы их принудить к сделке, сегодня у них перерезается водопровод, электричество, отопление, — рассказал «ОГ» Ионин.

Собственники квартир утверждают, что их дома признаны аварийными без должных оснований и оспаривают это решение через суд и прокуратуру.