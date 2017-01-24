4 года назад уральские изумруды вернулись на мировой рынок

Уральские изумруды в мире ценятся особо, поскольку обладают нестандартным оттенком. Фото: Надежда Шинкаревская

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

24 января в 2013 году — после десятилетнего перерыва — состоялся аукцион по продаже уральских изумрудов, добытых на Малышевском руднике.

Аукцион прошёл в посёлке Малышева, где находится рудоуправление Мариинского месторождения изумрудов (оно единственное действующее в России и одно из трёх крупнейших в мире — после колумбийского и бразильского). Организовал торги Калининградский янтарный комбинат, который с 2008 года является владельцем лицензии на Малышевское месторождение.

На торги были выставлены девять комплектов камней, общий вес которых превышал 55 килограммов. Стартовая цена каждого превышала миллион рублей. Семь лотов были проданы. Среди покупателей были как россияне, так и иностранцы, в том числе — представители крупных ювелирных компаний. Выручка составила 788 тысяч долларов.

Юрий Мухин, генеральный директор Калининградского янтарного комбината, оценил итоги аукциона как «успешные».

— Можно с уверенностью сказать, — заявил он журналистам, — что российские изумруды Малышевского месторождения вернулись на мировой ювелирный рынок.