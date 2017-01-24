50 лет назад Свердловск стал миллионником

Сегодня миллионный житель Екатеринбурга Игорь Кузнецов занимается грузовыми перевозками. Фото: vk.com

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

За полвека население уральской столицы выросло в полтора раза: на 1 января 2017 года в Екатеринбурге были зарегистрированы 1 502 319 жителей.

И хотя в последнее время говорят, что рождаемость якобы начала снижаться, — это не так. По данным городской администрации, в 2016 году в роддомах Екатеринбурга родились 25 тысяч 246 младенцев — на две тысячи больше, чем в предыдущем году. В результате естественный прирост населения областного центра составил 8 тысяч 418 человек. Отметим, уровень рождаемости превышает уровень смертности в столице Урала уже около десяти лет.

В 1967 году в Свердловске чествовали как миллионных жителей семь младенцев - по одному в каждом районе города. Фото: fond-pv.ru

«Областная газета» дозвонилась до Игоря Кузнецова, — на днях он отметил свой полувековой юбилей. Именно его 50 лет назад Свердловск чествовал как миллионного жителя города, а вместе с ним и ещё шестерых младенцев. Тогда, в январе 1967 года, миллионного новорождённого выбрали в каждом из районов города: на всякий случай, ведь никто не знал, как сложится их жизнь. Семьи, где они должны были появиться, тщательно подбирали из числа рабочих. Каждому миллионному жителю город подарил, кроме славы, по квартире.

— Я люблю Екатеринбург и никогда не хотел переезжать с Урала, вся моя семья живёт здесь, — говорит Кузнецов. — Дочка сейчас учится в Москве, на физика-ядерщика, но, возможно, и она вернётся домой — её специальность очень востребована в Свердловской области.

50 лет назад в Свердловске построили Киноконцертный театр "Космос" по проекту архитектора Белянкина, и в этот же год город получил гордое название миллионника. Фото: dic.academic.ru